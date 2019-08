VIDEO: जडेजा ने रोहित को इशारों में बताया विराट का नाम, जानें हिटमैन ने कैसे लगाया अंदाजा

नई दिल्‍ली: वेस्‍ट इंडीज टूर पर गई टीम इंडिया ने वर्ल्‍डकप की नाकामी को भुलाकर जीत का सिलसिला शुरू कर दिया है. पहले ही टी20 मैच में वेस्‍ट इंडीज को भारत ने 4 विकेट से हरा दिया. इस सीरीज में टीम इंडिया में कई युवा चेहरों को मौका दिया गया है. मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाडि‍यों का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें रोहि‍त शर्मा और रवींद्र जडेजा एक गेम खेलते नजर आ रहे हैं.

बता दें कि इस दौरे से पहले विश्‍वकप के सेमीफाइनल में मिली हार की कड़वाहट ने टीम इंडिया का पीछा भारत तक किया. कहा तो यहां तक गया कि टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली और सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. टीम इंडिया दो खेमों में बंट गई है. हालांकि खुद विराट और रोहित ने इन खबरों को गलत बताया.

What do you think Ravindra Jadeja was trying to communicate with Rohit Sharma about Virat Kohli? . . Let us know in our comments. . . . #BlockbusterWeekend | #WIvIND | #SPNSports pic.twitter.com/TpRuLipKpF

ऐसे में एक वीडियो सामने आया है, इसमें रवींद्र जडेजा और रोहित शर्मा एक गेम खेलते दिख रहे हैं. इसमें रोहित एक कार्ड बिना देखे जडेजा को दिखा रहे हैं. जडेजा इशारों में बता रहे हैं कि कार्ड पर क्‍या लिखा है, इसके बाद रोहित उससे अंदाजा लगाकर जवाब दे रहे हैं.

The chemistry between Ravindra Jadeja and Rohit Sharma is all the dose that you need on this Friendship Day

Subscribe to SONY HAPPY INDIA SPORTS PACK starting ₹31 to enjoy WI vs IND.

.#HappyFriendshipDay #BlockbusterWeekend pic.twitter.com/ILdsP3rBG3

— SPN- Sports (@SPNSportsIndia) August 4, 2019