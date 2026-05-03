Video: अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय... हैदराबाद में स्पाइडरमैन बने रोवमैन पॉवेल, ऐतिहासिक कैच से मचाई सनसनी

SRH vs KKR Rovman Powell Catch: कोलकाता नाइटराइडर्स के रोवमैन पॉवेल ने शनिवार को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में एक शानदार कैच लेकर सबको हैरान कर दिया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ आईपीएल 2026 के 45वें मैच में पॉवेल ने हेनरिच क्लासेन का एक शानदार कैच एक हाथ से लपककर सबको हैरान कर दिया. इस दौरान उनका चश्मा भी टूट गया, लेकिन गेंद हाथ से नहीं छूटा. इस कैच को फैंस आईपीएल इतिहास के सबसे बेहतरीन कैचों में एक मान रहे हैं.

यह महत्वपूर्ण विकेट 11वें ओवर की चौथी गेंद पर गिरा, जब हैदराबाद की टीम 117/2 के स्कोर पर काफी मजबूत स्थिति में थी. कैमरन ग्रीन ने ऑफ स्टंप के करीब एक धीमी शॉर्ट-ऑफ-लेंथ गेंद फेंकी. क्लासेन 11 रन बनाकर खेल रहे थे. उन्होंने पुल शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई. गेंद डीप मिड-विकेट की ओर गई, जहां पॉवेल ने अपनी दाईं ओर तेजी से दौड़ लगाई और आखिरी समय पर हवा में छलांग लगाते हुए एक हाथ से अद्भुत कैच पूरा किया. वह जमीन पर काफी जोर से गिरे, लेकिन उन्होंने गेंद पर अपना नियंत्रण नहीं खोया.

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दुविधा में थे अंपायर

कैच लेते समय पॉवेल जमीन के काफी करीब थे, इसलिए ऑन-फील्ड अंपायरों ने फैसले की पुष्टि के लिए तीसरे अंपायर की मदद ली. रिप्ले में स्पष्ट हुआ कि पॉवेल की उंगलियां गेंद के नीचे थीं और गिरने के बाद भी गेंद उनके हाथ में सुरक्षित थी. तीसरे अंपायर ने क्लासेन को आउट करार दिया. सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रेविस हेड (61 रन) की आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत एक मजबूत शुरुआत की थी. क्लासेन के क्रीज पर रहने से हैदराबाद एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ सकता था. पॉवेल के इस कैच ने न केवल क्लासेन को आउट किया, बल्कि आईपीएल 2026 में उन्हें पहली बार 30 रन तक नहीं पहुंचने दिया.

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कैच के दौरान पॉवेल का चश्मा कैसे टूटा?

मैच के दौरान कमेंटेटर पोमी म्बांग्वा ने गौर किया कि इस कठिन प्रयास में पॉवेल का चश्मा गिरकर टूट गया था. उन्हें यह कहते सुना गया, ''चश्मा टूट गया, लेकिन उन्होंने कैच पकड़े रखा.'' इस विकेट के बाद केकेआर ने जल्द ही डेब्यू करने वाले स्मरन रविचंद्रन का विकेट भी हासिल कर लिया, जिससे हैदराबाद की रनों की रफ्तार रुक गई. अजिंक्य रहाणे ने एक बेहतरीन कैच लपका.