VIDEO: सैनिकों का हौसला बढ़ाने पहुंचे सचिन तेंदुलकर, कहा- अभिनंदन को देख रोंगटे खड़े हो गए

गाजियाबाद: मानद ग्रुप कप्तान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने मंगलवार को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की 87वीं वर्षगांठ के जश्न में शिरकत की. समारोह हिंडन एयर फोर्स स्टेशन (Hindon Air Force Station) पर हुआ. सचिन तेंदुलकर को सितंबर-2010 में ग्रुप कैप्टन की रैंक दी गई थी. उन्होंने यहां एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया के साथ कार्यक्रम में शिरकत की.

सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी पत्नी अंजली तेंदुलकर (Anjali Tendulkar) भी समारोह में शामिल हुईं. वायु सेना (Indian Air Force) के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. सचिन तेंदुलकर ने इस मौके पर कुछ तस्वीरें और एक वीडियो ट्वीट किया. सचिन ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सबकी प्रेरणा बताया.

सचिन ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘वायु सेना दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं. भारत को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए मैं देश के हर सैनिक को धन्यवाद देता हूं. माननीय PM मोदी जी द्वारा जारी स्वस्थ और स्वच्छ भारत मिशन में आपके उत्साह को देखकर मैं कामना करता हूं कि भारत हमेशा स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित रहे। जय हिंद!’

सचिन तेंदुलकर ने अगली पोस्ट में कहा, ‘विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman) एमआईजी-21 की फ्लाइंग परेड की अगुवाई कर रहे हैं. वे हम सबके लिए प्रेरणा हैं. उन्हें परेड की अगुवाई करते देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे.’ सचिन तेंदुलकर ने 2013 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. वे ऐसे पहले खिलाड़ी हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना में मानद ग्रुप कैप्टन की उपाधि दी है.



Wing Commander #AbhinandanVarthaman leading the flying parade in the MiG-21 Bison at the 87th Anniversary of the @IAF_MCC!

His spirit and courage is an inspiration to all of us. Had goosebumps seeing him lead the parade today.#AFDay19 pic.twitter.com/FZOU0CHueS

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 8, 2019