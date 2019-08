VIDEO: सचिन तेंदुलकर मुंबई मैराथन में बोले, खेल के मामले में ऐसे बढ़ रहा है भारत

मुंबई: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ( Sachin Tendulkar) का कहना है कि भारत अब धीरे-धीरे खेल प्रेमी देश से खेल खेलने वाले देश में बदल रहा है. तेंदुलकर ने स्वस्थ जीवनशैली की पैरवी करते हुए सही खानपान पर ध्यान देने पर जोर दिया. सिचन ने मुंबई मैराथन को फ्लैग ऑफ करते हुए कहा, “मुझे लगता है कि हरएक को स्वस्थ जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए. आपका अपने खानपान यानि डाइट पर गौर करना भी जरूरी है. आम आदमी को अपने खानपान की आदतों पर के बारे में सोचना चाहिए. हम खेल प्रेमी देश से खेल खेलने वाले देश की बढ़ रहे हैं.”

सचिन ने मैराथन के बारे में भी बताते हुए कहा कि कैसे फिटनेस हरएक के जीवन में अहम भूमिका निभाती है. सचिन ने कहा, “इस मैराथन में 20,000 धावकों ने भाग लिया. फिटनेस की हर व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका है. मैराथन को लोगों की ओर से बढ़िया रिस्पॉंन्स मिला है. सुबह बारिश हो रही थी. लेकिन फिर लोग दौड़ते रहे. इस मैराथन की यही खासियत है. यह हमेशा बारिश के मौसम में होती है. मुझे लगता है ,मैराथन को इस साल बड़ी सफलता मिली है. इसका पूरा श्रेय प्रतिभागियों को जाता है. पूरी कवायद स्वस्थ और फिट भारत के लिए की गई है. यह जरूरी नहीं है कि यदि आप युवा हैं तो फिट होंगे ही.”

A healthy country is a happy country. Mumbaikars have taken the mission of #SportPlayingNation forward by turning up in large numbers. The energy at @IDBIFed @MumbaiHM was exhilarating and it felt like being inside a stadium again!

Keep it up, and #KeepMovingMumbai pic.twitter.com/xGUOiSCyVf

