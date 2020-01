VIDEO: मंधाना को पहली ही गेंद पर अंपायर ने दिया आउट, लेकिन फिर...

कैनबरा: टी20 वुमन वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई ट्राई सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की. इस मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को शानदार जीत दिलाई. उससे पहले भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना को उनकी पहली गेंद पर आउट देने के बाद अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा.

148 रन का पीछा कर रही भारतीय टीम की शुरुआत शेफाली वर्मा के साथ मंधाना ने की. पहले ओवर में शेफाली ने चौका लगाया. दूसरे ओवर में मंधाना कैथरीन ब्रंट की पहली गेंद को बल्ले का किनारा दे बैठीं. विकेट पीछे एमी जोन्स ने कैच पकड़ा और अंपायर ने मंधाना को आउट करार दे दिया.

मंधाना के कैच के बाद थर्ड अंपायर ने रीप्ले देखने के बाद पाया कि एमी जोन्स ने कैच अच्छे से नहीं पकड़ा था और फील्ड अंपयार को अपना फैसला बदलना पड़ा. हालांकि मंधाना इसके बाद ज्यादा देर नहीं टिक सकीं और चौथे ओवर में सीवर की गेंद पर विनफील्ड को कैच देकर आउट हो गईं. मंधाना केवल 15 रन ही बना सकीं.

Smriti Mandhana was given out but the decision was later overturned.

India are 22/0 after two overs and need 126 more to win.#ENGvINDpic.twitter.com/tusTTxfvtF

