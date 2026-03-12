Advertisement
trendingNow13138660
Hindi Newsक्रिकेटVideo: आईपीएल में आने वाला है RP का तूफान.... अभिषेक शर्मा के गुरु की शरण में ऋषभ पंत, जमकर लगाए चौके-छक्के

Video: आईपीएल में आने वाला है RP का तूफान.... अभिषेक शर्मा के गुरु की शरण में ऋषभ पंत, जमकर लगाए चौके-छक्के

Rishabh Pant Lucknow Super Giants: ऋषभ पंत भारत की हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे और केएल राहुल के बाद वनडे में दूसरी पसंद के कीपर-बल्लेबाज हैं. युवराज हाल के सालों में कई युवा खिलाड़ियों को मेंटर और ट्रेनिंग दे रहे हैं. इसमें भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और पंजाब किंग्स के ओपनर प्रभसिमरन सिंह शामिल हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 12, 2026, 09:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: Screengrab
Photo Credit: Screengrab

Rishabh Pant Lucknow Super Giants: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2026) के आगामी सीजन में उतरने से पहले भारत के कीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत जमकर पसीना बहा रहे हैं. पिछले सीजन में फ्लॉप होने वाले इस सुपरस्टार ने जोरदार वापसी के लिए कमर कस ली है. इसके लिए वह भारतीय टी20 टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा के गुरु और महान क्रिकेटर युवराज सिंह के शरण में पहुंच गए हैं. उन्होंने युवराज की देखरेख में जमकर पसीना बहाया है. वह उनके सामने चौके-छक्के लगाते हुए नजर आए.

युवराज ने पिछले हफ्ते मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) में 2011 वर्ल्ड कप हीरो युवराज सिंह की देखरेख में कुछ ट्रेनिंग सेशन किए. आईपीएल में लखनऊ सुपर जाएंट्स की कप्तानी करने वाले पंत पिछले साल साधारण प्रदर्शन के बाद आलोचनाओं का शिकार बने थे. 27 करोड़ रुपये में खरीदे गए इस स्टार ने फैंस को निराश किया था. वह फॉर्म वापस पाने और अपने व्हाइट-बॉल करियर को फिर से शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने पिछले सीजन में 14 मैचों में 269 रन बनाए थे. इसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 118 और स्ट्राइक रेट 133.16 था.

ये भी पढ़ें: राहुल द्रविड़ को मिलेगा स्पेशल अवॉर्ड, सचिन-गावस्कर और कपिल के क्लब में होंगे शामिल

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई में जमकर बहाया पसीना

2016 में अपने डेब्यू सीजन के बाद से आईपीएल में उनका वह सबसे खराब प्रदर्शन था. अपने कप्तान के खराब फॉर्म के कारण लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीम अंक तालिका में सातवें स्थान पर रही थी. चेन्नई में लखनऊ सुपर जाएंट्स के कैंप के लिए जाने से पहले उन्होंने मुंबई के CCI में युवराज के साथ तीन से चार दिनों तक कुछ ट्रेनिंग सेशन किए.  पंत के ट्रेनिंग सेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. उसमें उन्हें गेंदों का सामना करते हुए देखा गया. वहीं, युवराज अंपायर की भूमिका में नजर रख रहे थे.

 

 

ये भी पढ़ें: काव्या मारन की टीम ने PAK क्रिकेटर को 2.34 करोड़ में खरीदा, सोशल मीडिया पर मची खलबली

टी20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं थे पंत

पंत भारत की हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे और केएल राहुल के बाद वनडे में दूसरी पसंद के कीपर-बल्लेबाज हैं. युवराज हाल के सालों में कई युवा खिलाड़ियों को मेंटर और ट्रेनिंग दे रहे हैं. इसमें भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और पंजाब किंग्स के ओपनर प्रभसिमरन सिंह शामिल हैं. युवराज ने पहले भारत के टी20 वर्ल्ड कप हीरो संजू सैमसन को भी ट्रेनिंग दी थी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Rishabh PantAbhishek Sharmayuvraj singhLucknow Super Giants

Trending news

गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
West bengal elections
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
weather news
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
LPG Crisis
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
OBC reservation
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य
Agriculture
कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य
कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई आ गया तेल टैंकर
india iran news
कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई आ गया तेल टैंकर
चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत?
Budget Session Second Phase
चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत?