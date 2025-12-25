Video: अचानक मैदान पर पहुंचा विराट कोहली का नन्हा फैन, रोहित शर्मा के छुए पैर, हिटमैन ने यूं बना दिया दिन

Rohit Sharma Virat Kohli: मुंबई और सिक्किम के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का अहम मुकाबला बुधवार (24 दिसंबर) को खेला गया. इस मैच में मुंबई ने दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के तूफानी शतक की बदौलत बड़ी जीत हासिल की. भारत के पूर्व कप्तान की एक झलक पाने के लिए फैंस सवाई मानसिंह स्टेडियम में उमड़ पड़े. इस दौरान एक युवा सपोर्टर ने का दिन यादगार बन गया. उसके और रोहित के बीच का पल दिन की सबसे खूबसूरत तस्वीर बन गई.

विराट के फैन को लगाया गले

मैच के बाद विराट कोहली की नंबर 18 इंडिया टेस्ट जर्सी पहने एक युवा फैन रोहित की ओर दौड़ा और उनके पैर छूने की कोशिश की. रोहित ने अचानक उस बच्चे को बीच में ही रोक दिया और उसे प्यार से गले लगा लिया. इसने आस-पास के लोगों से जोरदार तालियां बटोरीं. मैदान पर रोहित ने पक्का किया कि दर्शकों का समय बर्बाद न हो. उन्होंने मैदान के चारों तरफ जोरदार शॉट लगाए और दर्शकों का मन मोह लिया.

Rohit Sharma hugged a cute little Virat Kohli fan at SMS stadium, Jaipur. pic.twitter.com/WHs5HMGiOT — Rohit Sharma Fan (@hitmanfanfollow) December 25, 2025

सिक्किम से ज्यादा रन बनाने की हो रही थी मांग

सिक्किम के 7 विकेट पर 236 रन बनाने के बाद मुंबई को 237 रन का टारगेट मिला और पहली पारी शुरू होते ही घरेलू फैंस की पसंद साफ थी. कई लोगों इस बात की दुआ कर रहे थे कि सिक्किम ज्यादा से ज्यादा रन बनाए. इससे उन्हें रोहित को क्रीज पर ज्यादा समय तक देखने का मौका मिलेगा. रोहित ने की भावनाओं को समझा और अटैकिंग इरादे से कम अनुभवी अटैक को तहस-नहस कर दिया.

रोहित के बाद विराट का भी शतक

रोहित ने 94 गेंदों पर जबरदस्त 155 रन बनाए. इस दौरान जयपुर में यह देखने को मिला कि रोहित की मौजूदगी ही किसी घरेलू मैच का माहौल कैसे बदल सकती है. 15000 से ज्यादा फैंस ने रोहित का समर्थन किया. दूसरी तरफ, विराट कोहली भी उतने ही जोरदार तरीके से अपनी वापसी की कहानी लिख रहे थे. बेंगलुरु में आंध्र के खिलाफ दिल्ली की तरफ से खेलते हुए कोहली ने 299 रन का पीछा करते हुए 101 गेंदों पर तेजी से 131 रन बनाए. हालांकि, जयपुर के उलट यह मैच BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बंद दरवाजों के पीछे हुआ. इससे फैंस को उनकी मास्टरक्लास को खुद देखने का मौका नहीं मिला.