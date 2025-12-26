Vijay Hazare Trophy 2025-26: रोहित, विराट के बाद ऋषभ पंत ने मचाया तहलका. 10 चौके-छक्कों के दम पर कूट डाले इतने रन

Vijay Hazare Trophy 2025-26: इन दिनों भारत में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की धूम है. नए सीजन का आगाज 24 दिसंबर से हुआ है. पहले दिन रोहित शर्मा ने 155 जबकि विराट कोहली ने 131 रनों की पारियां खेलकर महफिल लूटी थी, जबकि ऋषभ पंत सिर्फ 5 रन बनाकर फ्लॉप हुए थे, लेकिन 26 दिसंबर यानी आज खेले जा रहे दूसरे मैच में पंत ने बड़ा कमाल कर दिया है. उन्होंने दिल्ली के लिए कप्तानी पारी खेली और 10 चौके-छक्कों की मदद से 70 रन ठोक डाले. उनकी यह पारी मुश्किल वक्त में आई, इसलिए खास है. दिल्ली अपना दूसरा मैच गुजरात के खिलाफ बेंगलुरु में खेल रही है.

इस मुकाबले में गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. दिल्ली के लिए विराट कोहली और प्रियांश आर्य ओपनिंग करने आए थे. पहला विकेट 2 रनों के स्कोर पर गिरा. प्रियांश सिर्फ 1 रन बना सके, जबकि विराट कोहली ने 77 रनों की अहम पारी खेली. दिल्ली के 98 रनों पर 2 विकेट गिर गए थे. इसके बाद क्रीज पर उतरे पंत ने टीम को संभाला और कप्तानी पारी खेलकर फैंस का दिल जीत लिया. उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम का स्कोर आगे बढ़ाया, लेकिन शतक से चूक गए.

पंत ने 8 चौके और 2 छक्के कूटे

ऋषभ पंत ने कुल 79 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 70 रन बनाए. वह शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन गुजरात टीम के बाएं हाथ के स्पिनर विशाल जायसवाल ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया. पंत के आउट होने के बाद टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. पूरी टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन ही बना सकी. अब अगर गुजरात को यह मैच जीतना है तो उसे निर्धारित 50 ओवर में 10 विकेट के साथ 355 रन बनाने होंगे.

आखिरी बार भारत के लिए कब खेले थे ऋषभ पंत?

ऋषभ पंत लंबे समय के बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के जरिए क्रिकेट मैदान पर उतरे हैं. आखिरी बार वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में हुई टेस्ट सीरीज में नजर आए थे. दोनों टेस्ट में भारत को हार मिली थी. पंत ने पहले टेस्ट में 27 और 2 रन बनाए थे, जबकि दूसरे टेस्ट में उनके बल्ले से 7 और 13 रन निकले थे. अब पंत का फोकस घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में जोरदार वापसी पर है.