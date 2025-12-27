विराट कोहली ने जीता दिल...जिसने तोड़ा था शतक का सपना, उसे दिया स्पेशल गिफ्ट, सामने आई तस्वीर

Vijay Hazare Trophy 2025-26: इन दिनों भारत में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की धूम है. नए सीजन में टीमें 2-2 मैच खेल चुकी हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी शुरुआत के दोनों मैच खेले. यहां हम विराट कोहली की बात करेंगे, जिन्होंने पहले मुकाबले में दिल्ली के लिए खेलते हुए सिक्किम के खिलाफ 131 रन कूटे थे और दूसरे मुकाबले में गुजरात के खिलाफ भी वो शतक की तरफ तेजी से भाग रहे थे, लेकिन एक गेंदबाज ने उन्हें शतक बनाने से रोक दिया. उसने विराट कोहली को 77 रनों पर स्टंप आउट कराया. अब उसी गेंदबाज को विराट कोहली से एक खास गिफ्ट मिला है, जिसकी तस्वीरें खुद गेंदबाज ने शेयर की हैं.

ये गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि गुजरात के बाएं हाथ के स्पिनर विशाल जायसवाल हैं, जिनके लिए शुक्रवार का दिन किसी सपने से कम नहीं रहा. उन्होंने 26 दिसंबर को बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में विराट कोहली का बड़ा विकेट लिया था. जिसके बाद कोहली ने उनसे मुलाकात की और उन्हें खुद के साइन की हुई मैच बॉल गिफ्ट की. कोहली से यह स्पेशल तोहफा पाते ही गेंदबाज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. विशाल ने इंस्टाग्राम पर कोहली के साथ खुद की फोटो भी शेयर की है.

तस्वीर में साफ दिख रहा है कि विशाल मैच की वही बॉल हाथों में लिए हैं, जिस पर विराट कोहली ने अपना साइन किया है. इस तस्वीर के साथ कैप्शन में विशाल ने लिखा- उन्हें (विराट को) टीवी पर देखने से लेकर फील्ड शेयर करने तक यह पल मेरे लिए बेहद शानदार रहा.

विशाल ने वीडियो भी शेयर किया

विशाल ने विराट कोहली को आउट करने वाला वीडियो भी शेयर किया है, जिसके कैप्शन में बॉलर ने लिखा, दुनिया भर में उन्हें क्रिकेट पर राज करते देखना और फिर उसी मैदान पर उनके साथ खेलते हुए उनका विकेट लेना यह एक ऐसा पल है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. विराट भाई का विकेट लेना मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा. इस मौके, इस सफर और इस खूबसूरत खेल ने मुझे जो कुछ दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं.

मैच का लेखा जोखा

अगर मैच की बात करें तो विशाल जायसवाल ने गुजरात के लिए दिल्ली के खिलाफ कुल 4 विकेट निकाले थे. उन्होंने 10 ओवरों में 42 रन देकर 4 विकेट लिए थे. विराट कोहली के अलावा इस बाएं हाथ के स्पिनर ने ऋषभ पंत, अर्पित राणा और नीतीश राणा को भी पवेलियन भेजा था. दिल्ली ने 254 रन बनाए थे, जिसके जवाब में गुजरात ने 47.4 ओवरों में 247 रन बनाए और 7 रनों से मुकाबला हार गई थी. विराट कोहली ने 77 रनों की पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था और 10 हजार रुपए का पुरस्कार भी मिला था.

