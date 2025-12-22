अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल, टीम में एक साथ मिली एंट्री

Shubman Gill and Abhishek Sharma: शुभमन गिल इस वक्त चर्चा में हैं. उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं मिली. अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे, लेकिन 22 दिसंबर को एक और टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें फैंस को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ओपनिंग पेयर के तौर पर नजर आएगी. जी हां, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के लिए पंजाब टीम ने अपना स्क्वाड जारी किया है, जिसमें कुल 18 खिलाड़ियों को जगह मिली है. स्क्वाड में टीम इंडिया के स्टार अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह को भी शामिल किया गया है.

दरअसल, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में इस बार पंजाब की टीम एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आने वाली है. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है. इस सीजन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल एक नई टीम कॉम्बिनेशन के तहत ओपनिंग जोड़ी के रूप में मैदान पर उतरते दिखाई दे सकते हैं, जिसे लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है. पंजाब टीम मैनेजमेंट इस बार टॉप ऑर्डर में आक्रामक शुरुआत पर जोर दे रहा है. गिल और अभिषेक दोनों खिलाड़ी विस्फोटक बल्लेबाजी और कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं. पंजाब ने फिलहाल टीम के कप्तान के नाम का खुलासा नहीं किया है.

11 जनवरी से भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है, इसी वजह से यह कहना मुश्किल है कि शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह विजय हजारे ट्रॉफी के कितने मैच खेलेंगे, लेकिन टीम में उन्हें जगह मिली है, इसका मतलब ये है कि वो शुरुआती मैच जरूर खेलेंगे. घरेलू टूर्नामेंट में इन खिलाड़ियों की मौजूदगी से पंजाब को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

पंजाब की टीम में स्टार खिलाड़ियों की भरमार

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल के अलावा पंजाब की टीम में प्रभसिमरन सिंह, नमन धीर, अनमोलप्रीत सिंह, रमनदीप सिंह, सनवीर सिंह और हरप्रीत बरार जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो बल्लेबाजी के साथ-साथ ऑलराउंड विकल्प भी देते हैं. वहीं गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी गुरनूर बरार और कृष भगत के कंधों पर होगी, जबकि अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी की अगुवाई करते नजर आ सकते हैं. पिछले सीजन में अर्शदीप सिंह पंजाब के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे और इस बार भी उनसे टीम को बड़ी उम्मीदें होंगी.

कब पहला मैच खेलेगी पंजाब की टीम?

विजय हजारे ट्रॉफी के पिछले सीजन में पंजाब की टीम ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था. इस बार 24 दिसंबर को उसका सामना महाराष्ट्र से होगा, इसके बाद 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़, 29 दिसंबर को उत्तराखंड और 31 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश से भिड़ंत होगी. नए साल यानी 2026 में 3 जनवरी को पंजाब का मुकाबला सिक्किम से, 6 जनवरी को गोवा से और 8 जनवरी को मुंबई से होगा. टीम अपने सभी लीग मुकाबले जयपुर में खेलेगी.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब की टीम

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंह, उदय सहारन, नमन धीर, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), सनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, जशनप्रीत सिंह, गुरनूर बरार, हरप्रीत बरार, रघु शर्मा, कृष भगत, गौरव चौधरी, सुखदीप बाजवा.

