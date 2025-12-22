Advertisement
trendingNow13049662
Hindi Newsक्रिकेटअभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल, टीम में एक साथ मिली एंट्री

अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल, टीम में एक साथ मिली एंट्री

Shubman Gill and Abhishek Sharma: भले ही शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक साथ नहीं दिखेगी, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरी टीम के लिए तबाही मचाने के लिए तैयार हैं. दोनों को स्क्वाड में जगह मिल चुकी है. फैंस को पूरी उम्मीद है कि दोनों ही स्टार क्रीज पर आते ही चौके-छक्कों की बारिश करेंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 22, 2025, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shubman Gill
Shubman Gill

Shubman Gill and Abhishek Sharma: शुभमन गिल इस वक्त चर्चा में हैं. उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं मिली. अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे, लेकिन 22 दिसंबर को एक और टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें फैंस को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ओपनिंग पेयर के तौर पर नजर आएगी. जी हां, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के लिए पंजाब टीम ने अपना स्क्वाड जारी किया है, जिसमें कुल 18 खिलाड़ियों को जगह मिली है. स्क्वाड में टीम इंडिया के स्टार अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह को भी शामिल किया गया है.

दरअसल, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में इस बार पंजाब की टीम एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आने वाली है. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है. इस सीजन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल एक नई टीम कॉम्बिनेशन के तहत ओपनिंग जोड़ी के रूप में मैदान पर उतरते दिखाई दे सकते हैं, जिसे लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है. पंजाब टीम मैनेजमेंट इस बार टॉप ऑर्डर में आक्रामक शुरुआत पर जोर दे रहा है. गिल और अभिषेक दोनों खिलाड़ी विस्फोटक बल्लेबाजी और कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं. पंजाब ने फिलहाल टीम के कप्तान के नाम का खुलासा नहीं किया है.

11 जनवरी से भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है, इसी वजह से यह कहना मुश्किल है कि शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह विजय हजारे ट्रॉफी के कितने मैच खेलेंगे, लेकिन टीम में उन्हें जगह मिली है, इसका मतलब ये है कि वो शुरुआती मैच जरूर खेलेंगे. घरेलू टूर्नामेंट में इन खिलाड़ियों की मौजूदगी से पंजाब को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

पंजाब की टीम में स्टार खिलाड़ियों की भरमार

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल के अलावा पंजाब की टीम में प्रभसिमरन सिंह, नमन धीर, अनमोलप्रीत सिंह, रमनदीप सिंह, सनवीर सिंह और हरप्रीत बरार जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो बल्लेबाजी के साथ-साथ ऑलराउंड विकल्प भी देते हैं. वहीं गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी गुरनूर बरार और कृष भगत के कंधों पर होगी, जबकि अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी की अगुवाई करते नजर आ सकते हैं. पिछले सीजन में अर्शदीप सिंह पंजाब के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे और इस बार भी उनसे टीम को बड़ी उम्मीदें होंगी.

कब पहला मैच खेलेगी पंजाब की टीम?

विजय हजारे ट्रॉफी के पिछले सीजन में पंजाब की टीम ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था. इस बार 24 दिसंबर को उसका सामना महाराष्ट्र से होगा, इसके बाद 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़, 29 दिसंबर को उत्तराखंड और 31 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश से भिड़ंत होगी. नए साल यानी 2026 में 3 जनवरी को पंजाब का मुकाबला सिक्किम से, 6 जनवरी को गोवा से और 8 जनवरी को मुंबई से होगा. टीम अपने सभी लीग मुकाबले जयपुर में खेलेगी.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब की टीम

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंह, उदय सहारन, नमन धीर, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), सनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, जशनप्रीत सिंह, गुरनूर बरार, हरप्रीत बरार, रघु शर्मा, कृष भगत, गौरव चौधरी, सुखदीप बाजवा.

ये भी पढ़ें:  1439 रन...5 शतक और 40 विकेट...NZ vs WI मैच में रच गया इतिहास, 12 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Shubman Gill

Trending news

2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
vande bharat
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
Humayun Kabir
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
Parag Shah
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
Shanti Law
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
Chinese Telescopic Of Rifle Recovered In Jammu
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना