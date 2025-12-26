Vishal Jayswal: पहले कोहली को शतक से रोका, फिर पंत समेत 4 बैटर्स का किया शिकार, कौन है 27 साल का ये ‘अनजान’ बॉलर?

Vijay Hazare Trophy 2025: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में एक अनजान बॉलर दिल्ली की टीम पर अकेला भारी पड़ा. उसने न सिर्फ विराट कोहली को शतक से रोका, बल्कि कप्तान ऋषभ पंत, नीतीश राणा समेत कुल 4 खिलाड़ियों का शिकार कर दिया. 27 साल के इस अनजान गेंदबाज के सामने दिल्ली के बल्लेबाज बेबस दिखे. अब सवाल ये है कि आखिर ये खिलाड़ी कौन है, जिसने 26 दिसंबर 2025 के दिन अपनी कसी हुई स्पिन बॉलिंग के दम पर धूम मचा दी. इस खिलाड़ी का नाम विशाल जायसवाल है, जिन्होंने विराट कोहली जैसे बड़े स्टार का विकेट लेकर सुर्खियां बटोरी हैं.

दरअसल, विराट कोहली ने 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में धमाकेदार वापसी की. वह पहले मैच में 131 रन ठोक चुके थे और बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में खेले जा रहे दूसरे मुकाबले में गुजरात के खिलाफ भी कोहली शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे. उन्होंने 29 बॉल पर फिफ्टी पूरी की थी. कोहली का विकेट लेना जरूरी था और गुजरात के लिए यह कमाल 27 साल के विशाल जायसवाल ने कर दिया.

विराट कोहली को ऐसे फंसाया

बाएं हाथ के इस स्पिनर ने बिना डरे कोहली के लिए ललचाती हुई गेंद डाली. विराट ने आगे बढ़कर उसे छक्के के लिए भेजना चाहा, लेकिन वह नाकाम रहे. विराट क्रीज से निकल चुके थे और गेंद को पूरी तरह मिस कर गए. विकेटकीपर ने बिना देर किए विराट को स्टंप आउट कर दिया. जिस गेंद पर कोहली आउट हुए, वह पिच पर पड़कर टर्न हुई थी और कोहली चकमा खा गए. कोहली 77 के स्कोर पर चलते बने और लगातार दूसरा शतक लगाने से 23 रन दूर रह गए.

विशाल जायसवाल ने इन 4 खिलाड़ियों को बनाया शिकार

अकेले विराट कोहली ही ऐसे खिलाड़ी नहीं थे, जिन्हें 27 साल के इस स्पिन ऑलराउंडर ने अपना शिकार बनाया. उन्होंने गुजरात के लिए 10 ओवर में 42 रन देकर दिल्ली के 4 बल्लेबाजों का खेल खत्म किया. विशाल ने अर्पित राणा, विराट कोहली, नीतीश राणा और ऋषभ पंत जैसे बड़े विकेट निकाले.

कौन हैं विशाल जायसवाल?

विशाल जायसवाल गुजरात के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. वह एक ऑलराउंडर हैं, जो तीनों फॉर्मेट में अपनी टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. फर्स्ट क्लास के 17 मैचों में उन्होंने बल्ले से 370 रन बनाए हैं, जिनमें 1 शतक और 1 फिफ्टी शामिल है. लिस्ट A में उन्होंने 12 मैच खेलकर 111 रन बनाए हैं. टी20 के 16 मैचों की 12 पारियों में उन्होंने 126 रन बनाए हैं. फर्स्ट क्लास में 40, लिस्ट A में 5 और टी20 में 15 विकेट उनके नाम दर्ज हैं. यह खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े खिलाड़ियों से भी मिल चुका है.

अंडर-23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में भी किया था कमाल

ये वही विशाल जायसवाल हैं, जिन्होंने 2022-23 में खेली गई अंडर-23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में गुजरात के लिए शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया था. उन्होंने 20 पारियों में 70 विकेट चटका दिए थे. खास बात यह रही कि उन्होंने 7 बार एक पारी में 5 विकेट भी लिए थे. उन्होंने गुजरात को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद BCCI के सालाना नमन अवॉर्ड्स में उन्हें जसप्रीत बुमराह के हाथों ट्रॉफी भी मिली थी. अब यही खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींच रहा है.

