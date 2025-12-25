Vijay Hazare Trophy 2025-26: शतकों की बारिश… इन 22 बल्लेबाजों ने बदलकर रख दिया इतिहास, पहली बार हुआ ये कारनामा

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज हो गया है. पहला दिन ऐतिहासिक रहा. कई रिकॉर्ड बने और टूटे. पहले ही दिन 22 बल्लेबाजों ने शतक ठोक इस टूर्नामेंट का इतिहास बदल दिया है.
Vijay Hazare Trophy 2025-26: इन दिनों घरेलू क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की धूम है. 24 दिसंबर को नए सीजन का आगाज हुआ. पहले दिन एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. या यूं कहें कि 24 दिसंबर 2025 भारतीय घरेलू क्रिकेट के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया. इस दिन विजय हजारे ट्रॉफी में वो कारनामा हुआ, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था. देशभर के अलग-अलग मैदानों पर खेले गए मुकाबलों में बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि गेंदबाज बेबस नजर आए.
दरअसल, विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब एक ही दिन में कुल 22 शतक जड़े गए. यह भारतीय लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. इससे पहले एक दिन में अधिकतम 19 शतक का रिकॉर्ड था, जो 12 दिसंबर 2021 और 3 जनवरी 2025 को बना था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है. इस रिकॉर्ड को तोड़ने में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से लेकर अनजान चेहरों ने भी अहम भूमिका निभाई.
24 दिसंबर 2025 को रोहित शर्मा और विराट कोहली इस टूर्नामेंट में सालों बाद खेलने उतरे थे. दोनों ने शतक ठोके. मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ जयपुर में महज 94 गेंदों पर 155 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 18 चौके शामिल थे. वहीं विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेंदों पर 131 रनों की शानदार पारी खेली.
रोहित और विराट ने शतक ठोक दिन की शुरुआत शानदार बनाई, लेकिन असली भूचाल तो बिहार और झारखंड के मुकाबलों में देखने को मिला. बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 574 रन ठोककर लिस्ट ए क्रिकेट का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.
बिहार के लिए 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया. वह सबसे कम उम्र में लिस्ट ए शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. कप्तान सकीबुल गनी ने महज 32 गेंदों पर शतक ठोका, जो किसी भारतीय का लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक है. बिहार के लिए इसी मैच में आयुष लोहारुका ने भी 116 रनों की दमदार पारी खेली.
उधर झारखंड की ओर से ईशान किशन ने कर्नाटक के खिलाफ सिर्फ 33 गेंदों में शतक लगाकर दूसरा सबसे तेज भारतीय लिस्ट ए शतक जड़ दिया, जवाब में कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल ने 147 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में ओडिशा के स्वास्तिक सामल रहे, जिन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ 212 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने 169 गेंदों पर 21 चौके और 8 छक्कों की मदद से ये रन बनाए.
24 दिसंबर 2025 को शतकवीरों की लिस्ट यहीं नहीं रुकी. इस लिस्ट में अर्पित भटेवरा, रिकी भुई, ध्रुव शौरी, यश दुबे, सम्मर गज्जर, स्नेहल कौथंकर, शुभम खजुरिया, किशन लिंगदोह, अमन मोखड़े, हिमांशु राणा, रवि सिंह, बिप्लब सामंत्रे, फिरोज़म जोतिन और विष्णु विनोद का नाम भी शामिल है, जिन्होंने शतक ठोककर कमाल किया.
