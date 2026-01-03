6 6 6 6 6 4: 2 मिनट में 34 रन, हार्दिक पांड्या ने ठोका तूफानी शतक, छक्कों की बारिश कर मचा दी तबाही

Hardik Pandya century: इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की धूम है. 3 जनवरी को राजकोट में बड़ौदा के लिए मैच खेलने उतरे हार्दिक पांड्या ने बल्ले से तबाही मचाई. उन्होंने छक्कों की बारिश करते हुए तूफानी शतक ठोका. टी20 विश्व कप 2026 से पहले हार्दिक ने ये बता दिया कि वो पूरी तरह तैयार हैं.
Hardik Pandya century: हार्दिक पांड्या ने नए साल 2026 का आगाज तूफानी शतक के साथ किया है. 3 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बड़ौदा टीम के लिए खेलने उतरे हार्दिक ने विदर्भ के खिलाफ तूफानी शतक ठोक गर्दा उड़ा दिया. उनके सामने जो भी बॉलर आया उसकी कुटाई हुई. हार्दिक ने मुश्किल हालात में न सिर्फ टीम को संभाला बल्कि तूफानी शतक से विरोधी टीम के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी. मैदान के चारों तरफ हार्दिक ने चौके-छक्के लगाए.
38 ओवर तक बड़ौदा टीम का स्कोर 182 रनों पर 7 विकेट था, लेकिन 2 मिनट बाद ये स्कोर 216 पहुंच गया. ऐसा इसलिए हुआ कि 39वें ओवर में पांड्या ने तबाही मचाई. उन्होंने एक ही ओवर में लगातार 5 छक्के ठोके और आखिरी बॉल पर चौका लगाकर कुल 34 रन बटोरे. ये ओवर विदर्भ के लिए स्पिनर पार्थ रेखाड़े लेकर आए थे, जिन पर हार्दिक कहर बनकर टूटे और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.
हार्दिक पांड्या ने 68 बॉल पर सेंचुरी पूरी की. उन्होंने शतक पूरा करने के लिए 8 छक्के और 6 चौके लगाए. इसके बाद भी पांड्या का कहर जारी रहा. वो फिलहाल 92 बॉल पर 8 चौके और 11 छक्कों के दम पर 133 रन बनाकर आउट हुए. हार्दिक को यश ठाकुर ने फंसाया.
हार्दिक उस वक्त क्रीज पर बैटिंग करने उतरे थे जब 19.1 ओवर में 71 रनों पर 5 विकेट गिर गए थे. इसके बाद उन्होंने थोड़ा वक्त लिया, लेकिन फिर जो शुरू हुए तो रुके नहीं. हार्दिक के दम पर बड़ौदा ने खबर लिखे जाने तक 45.2 ओवरों में 8 विकेट खोकर 258 तक पहुंचाया और आउट हो गए. इसके बाद बाकी खिलाड़ियों ने टीम को 9 विकेट पर 293 रनों तक पहुंचाया.
