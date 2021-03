Vijay Hazare Trophy: Prithvi Shaw ने एक ही पारी में तोड़ दिया कोहली और धोनी का बड़ा रिकॉर्ड

नई दिल्ली: भारत के ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) आज कल कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं. शॉ (Prithvi Shaw) को जब से खराब फॉर्म के चलते भारतीय टीम से बाहर किया गया है तबसे उन्होंने घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) में कहर ढाया हुआ है. शॉ ने इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सौराष्ट्र (Saurashtra) के खिलाफ शानदार शतक ठोक अपनी टीम मुंबई को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है. इस दौरान शॉ ने कई बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया है.

मुंबई और सौराष्ट्र (Mumbai vs Saurashtra) के बीच मुकाबले में सौराष्ट्र की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 284 रन बनाए. सौराष्ट्र की ओर से समर्थ व्यास ने सर्वाधिक 90 रन की पारी खेली. जवाब में बल्लेबाजी करने आई मुंबई की टीम ने सिर्फ 41.5 ओवरों में एक विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. मुंबई की ओर से पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने नाबाद 185 रन बनाए. शॉ ने अपनी पारी में 21 चौके और 7 छक्के जड़े. शॉ के अलावा यशस्वी जैसवाल ने भी 75 रनों की पारी खेली. जैसवाल और शॉ के बीच पहले विकेट के लिए 238 रनों की पार्टनरशिप हुई.

पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने अपनी इस तूफानी पारी के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) और विराट कोहली (Virat Kohli) के बड़े रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया है. शॉ अब भारत की ओर से टारगेट का पीछा करते हुए लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. शॉ से पहले धोनी ने साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की नाबाद पारी खेली थी. जबकि विराट कोहली ने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ रनों का पीछा करते हुए 183 रन ही बनाए थे. शॉ ने नाबाद 185 रन बनाते हुए इन दोनों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है.

185* (123) - Prithvi Shaw vs Saurashtra, Delhi, Today 183* (145) - MS Dhoni vs SL, Jaipur, 2005 183 (148) - Virat Kohli vs PAK, Dhaka, 2012 #VijayHazareTrophy

Highest individual score by an Indian in a List A chase:

शॉ विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Trophy Trophy) में बेहतरीन फॉर्म में हैं. शॉ ने अब तक इस टूर्नामेंट में दो शतक और एक दोहरा शतक ठोक दिया है. शॉ ने इसी टूर्नामेंट में एक और बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम किया था. शॉ ने पुड्डुचेरी के खिलाफ 225 रनों की तूफानी पारी खेली थी. इस पारी के साथ ही शॉ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे.

Prithvi Shaw in Vijay Hazare 2021:

105*(89) vs Delhi

34(38) vs Maharashtra

227*(152) vs Puducherry

36(30) vs Rajasthan

2(5) vs Himachal Pradesh

185*(123) vs Saurashtra

589 runs from 6 matches including 1 double hundred, 2 hundred at an average of 196.3 and strike rate of 134.78

— Johns. (@CricCrazyJohns) March 9, 2021