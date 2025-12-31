Vijay Hazare Trophy: न्यूजीलैंड सीरीज से पहले ऋषभ पंत फेल, दिल्ली को खली विराट कोहली की कमी, मिली पहली हार

Vijay Hazare Trophy Rishabh Pant: दिल्ली को साल 2025 के आखिरी बुधवार (31 दिसंबर) को विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा. टीम ओडिशा के खिलाफ 273 रनों का मामूली लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही. कैलेंडर वर्ष का अपना आखिरी मैच खेलते हुए दिल्ली की टीम सिर्फ 192 रनों पर ऑल आउट हो गई. दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की अनुपस्थिति में पूरी बैटिंग यूनिट फेल हो गई.

कोहली-प्रियांश की कमी खली

दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत का टूर्नामेंट में एक और निराशाजनक प्रदर्शन रहा. वह एक बार फिर कोई खास योगदान नहीं दे पाए. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 28 गेंदों में 24 रन बनाए. इसके बाद 11वें ओवर में मीडियम पेसर देबब्रत प्रधान ने उन्हें आउट कर दिया. इस हार से दिल्ली को इस सीजन का पहला झटका लगा. अब तक टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें प्रियांश आर्य और विराट कोहली की फॉर्म का बड़ा हाथ था. तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने भी पिछले मैच में बल्ले से योगदान दिया था. उन्होंने नाबाद 34 रन बनाकर दिल्ली को सौराष्ट्र से आगे निकलने में मदद की थी.

पंत से आगे जुरेल और ईशान

पंत के लगातार खराब प्रदर्शन ने भारतीय वनडे टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. उनका खराब प्रदर्शन एक अहम समय पर आया है और इस बात की पूरी संभावना है कि वह आने वाली भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं बना पाएंगे. ध्रुव जुरेल और ईशान किशन व्हाइट-बॉल मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. दोनों रेस में उनसे आगे निकल चुके हैं.

5 मैचों में सिर्फ 121 रन

ऋषभ पंत ने विजय हजारे ट्रॉफी में अब तक 5 मैचों में 121 रन बनाए हैं, जबकि वह अपनी पसंदीदा मिडिल-ऑर्डर पोजीशन पर बैटिंग कर रहे हैं. इसकी तुलना में ध्रुव जुरेल ने 3 मैचों में 307 रन बनाए हैं, जबकि ईशान किशन ने इस सीजन में कर्नाटक के खिलाफ खेले गए एकमात्र मैच में 125 रन बनाए हैं. विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली के लिए चार मैचों में पंत ने सिर्फ एक बड़ी पारी खेली है. गुजरात के खिलाफ 79 गेंदों में धैर्यपूर्ण 70 रन बनाए थे. उस पारी के अलावा उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है.