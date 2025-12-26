एक गेंद ने तोड़ दिए करोड़ों दिल, Rohit Sharma का दूसरे मैच में नहीं चला जादू, इस बॉलर ने नहीं खोलने दिया खाता

Rohit Sharma Golden Duck: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दूसरा मैच खेलने उतरे रोहित शर्मा का जादू नहीं चला. उत्तराखंड के खिलाफ वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए. आउट होने के बाद रोहित निराश होकर मैदान से बाहर गए. जब कोई बल्लेबाज अपनी पारी की पहली गेंद पर आउट होता है, तो उसे गोल्डन डक कहा जाता है. यही रोहित शर्मा के साथ जयपुर में हुआ.
Rohit Sharma Golden Duck: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले मुकाबले में बल्ले से तहलका मचाने वाले रोहित शर्मा का दूसरे मैच में खाता नहीं खुला. वह पहली ही गेंद पर कैच आउट हुए. रोहित ने पहली गेंद को छक्के के लिए मारना चाहा, लेकिन वह बाउंड्री पर पकड़े गए. गोल्डन डक हुए रोहित शर्मा ने लाखों-करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया. उन्हें देखने के लिए जयपुर में भारी संख्या में फैंस पहुंचे थे. उन्हें उम्मीद थी कि हिटमैन पहले मैच की तरह दूसरे मुकाबले में भी चौके-छक्कों की बारिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. रोहित के पहली ही गेंद पर आउट होने से लाखों-करोड़ों फैंस का दिल टूट गया है.
दरअसल, रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई के लिए दूसरा मैच खेलने उतरे हैं. यह मैच जयपुर में उत्तराखंड के खिलाफ खेला जा रहा है. उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और मुंबई को 4 रनों पर ही पहला झटका दे दिया. रोहित शर्मा का बड़ा विकेट मिलते ही उत्तराखंड की टीम खुशी से झूम उठी. रोहित को जिस गेंदबाज ने फंसाया, उसका नाम देवेंद्र सिंह बोरा है, जबकि कैच लेने वाले फील्डर का नाम जगमोहन नागरकोटी है.
रोहित शर्मा ने इस सीजन के पहले मैच में सिक्किम के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की थी. उन्होंने 94 गेंदों पर 155 रन ठोके थे, जिसमें 18 चौके और 9 तूफानी छक्के शामिल थे. फैंस को पूरी उम्मीद थी कि रोहित दूसरे मैच में भी कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में रोहित शर्मा को सिर्फ दो ही मैचों के लिए टीम में जगह मिली थी. शायद अब वह बाकी के मैच नहीं खेलेंगे. उन्हें 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों में जुटना है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रोहित विजय हजारे ट्रॉफी में अगला मैच खेलते हैं या नहीं.
उत्तराखंड (Playing XI)- आरव महाजन, कुणाल चंदेला (c), आंजनेय सूर्यवंशी, युवराज चौधरी, सौरभ रावत (w), कमल सिंह, जगदीश सुचित, मयंक मिश्रा, अभय नेगी, जगमोहन नागरकोटी, देवेंद्र सिंह बोरा.
मुंबई (Playing XI)- अंगकृश रघुवंशी, रोहित शर्मा, मुशीर खान, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, हार्दिक तमोर (w), शम्स मुलानी, तनुश कोटियन, शार्दुल ठाकुर (c), ओंकार तुकाराम तरमाले, तुषार देशपांडे.
