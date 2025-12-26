Advertisement
trendingNow13053954
Hindi Newsक्रिकेटएक गेंद ने तोड़ दिए करोड़ों दिल, Rohit Sharma का दूसरे मैच में नहीं चला जादू, इस बॉलर ने नहीं खोलने दिया खाता

एक गेंद ने तोड़ दिए करोड़ों दिल, Rohit Sharma का दूसरे मैच में नहीं चला जादू, इस बॉलर ने नहीं खोलने दिया खाता

Rohit Sharma Golden Duck: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दूसरा मैच खेलने उतरे रोहित शर्मा का जादू नहीं चला. उत्तराखंड के खिलाफ वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए. आउट होने के बाद रोहित निराश होकर मैदान से बाहर गए. जब कोई बल्लेबाज अपनी पारी की पहली गेंद पर आउट होता है, तो उसे गोल्डन डक कहा जाता है. यही रोहित शर्मा के साथ जयपुर में हुआ.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 26, 2025, 11:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma
Rohit Sharma

Rohit Sharma Golden Duck: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले मुकाबले में बल्ले से तहलका मचाने वाले रोहित शर्मा का दूसरे मैच में खाता नहीं खुला. वह पहली ही गेंद पर कैच आउट हुए. रोहित ने पहली गेंद को छक्के के लिए मारना चाहा, लेकिन वह बाउंड्री पर पकड़े गए. गोल्डन डक हुए रोहित शर्मा ने लाखों-करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया. उन्हें देखने के लिए जयपुर में भारी संख्या में फैंस पहुंचे थे. उन्हें उम्मीद थी कि हिटमैन पहले मैच की तरह दूसरे मुकाबले में भी चौके-छक्कों की बारिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. रोहित के पहली ही गेंद पर आउट होने से लाखों-करोड़ों फैंस का दिल टूट गया है.

दरअसल, रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई के लिए दूसरा मैच खेलने उतरे हैं. यह मैच जयपुर में उत्तराखंड के खिलाफ खेला जा रहा है. उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और मुंबई को 4 रनों पर ही पहला झटका दे दिया. रोहित शर्मा का बड़ा विकेट मिलते ही उत्तराखंड की टीम खुशी से झूम उठी. रोहित को जिस गेंदबाज ने फंसाया, उसका नाम देवेंद्र सिंह बोरा है, जबकि कैच लेने वाले फील्डर का नाम जगमोहन नागरकोटी है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले मैच में रोहित ने ठोके थे 155 रन

रोहित शर्मा ने इस सीजन के पहले मैच में सिक्किम के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की थी. उन्होंने 94 गेंदों पर 155 रन ठोके थे, जिसमें 18 चौके और 9 तूफानी छक्के शामिल थे. फैंस को पूरी उम्मीद थी कि रोहित दूसरे मैच में भी कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

अब नहीं दिखेगा रोहित शर्मा का जलवा?

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में रोहित शर्मा को सिर्फ दो ही मैचों के लिए टीम में जगह मिली थी. शायद अब वह बाकी के मैच नहीं खेलेंगे. उन्हें 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों में जुटना है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रोहित विजय हजारे ट्रॉफी में अगला मैच खेलते हैं या नहीं.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

उत्तराखंड (Playing XI)- आरव महाजन, कुणाल चंदेला (c), आंजनेय सूर्यवंशी, युवराज चौधरी, सौरभ रावत (w), कमल सिंह, जगदीश सुचित, मयंक मिश्रा, अभय नेगी, जगमोहन नागरकोटी, देवेंद्र सिंह बोरा.

मुंबई (Playing XI)- अंगकृश रघुवंशी, रोहित शर्मा, मुशीर खान, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, हार्दिक तमोर (w), शम्स मुलानी, तनुश कोटियन, शार्दुल ठाकुर (c), ओंकार तुकाराम तरमाले, तुषार देशपांडे.

ये भी पढ़ें: टेस्ट, वनडे और T20I...2025 में हर फॉर्मेट के टॉप सिक्स हिटर, 122 छक्कों के साथ अभिषेक से आगे निकला अनजान बल्लेबाज

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
bengal elections
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
Telangana NEWS
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
Kalka Mail
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
unique bridge
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
Telangana NEWS
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात