Vijay Hazare Trophy: यूपी के बैटर 150 रनों की पारी से मचाया धमाल, क्रुणाल पांड्या के शतक से जीता बड़ौदा

Vijay Hazare Trophy 2025: आर्यन जुयाल के नाबाद 150 रनों की पारी की बदौलत उत्तर प्रदेश (यूपी) ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में जीत हासिल की. राजकोट में बारिश से प्रभावित मैच में यूपी असम को VJD मेथड से 58 रनों से हराकर ग्रुप बी में टॉप पर जगह बनाई. पहले बैटिंग करते हुए असम के कप्तान सुमित घडीगांवकर ने 86 गेंदों में शानदार 101 रन बनाए और शिबशंकर रॉय ने 83 गेंदों में 82 रन बनाए. जीशान अंसारी (3/60) और विपराज निगम (4/66) ने रनों पर ब्रेक लगाया और असम 48.4 ओवर में 308 रन पर ऑल आउट हो गई.

तीन मैचों में दो बार 50 प्लस का स्कोर

मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए जुयाल ने एंकर की भूमिका निभाई. वह 140 गेंदों में 15 चौकों और तीन छक्कों की मदद से शानदार 150 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने पिछले तीन मैचों में से दो में 80 और 134 रन बनाए हैं. वह फिलहाल विकेटकीपिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग कर रहे हैं.

प्रियम गर्ग ने लगाया अर्धशतक

जुयाल को प्रियम गर्ग का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने पांच चौकों की मदद से 53 गेंदों में 52 रन बनाए. कप्तान रिंकू सिंह (15 गेंदों में 37 रन) ने कुछ जोरदार शॉट लगाकर फिनिशिंग टच दिया, जब बारिश के कारण खेल रुका तो उत्तर प्रदेश ने 42 ओवर में दो विकेट पर 291 रन बना लिए थे.

बड़ौदा ने हैदराबाद को 37 रनों से हराया

सोनोसारा क्रिकेट ग्राउंड बी में बड़ौदा ने एक हाई-स्कोरिंग मैच में हैदराबाद को 37 रनों से हरा दिया. पहले बैटिंग करने के लिए कहे जाने के बाद अमित पासी (127), नित्या पांड्या (122) और क्रुणाल पांड्या (109) ने शानदार शतक लगाए. इससे बड़ौदा ने चार विकेट पर 417 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में अभिराथ रेड्डी (130) और प्रज्ञाय रेड्डी (113) ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन हैदराबाद 49.5 ओवर में 380 रन पर ऑलआउट हो गई.