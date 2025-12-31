Advertisement
trendingNow13059935
Hindi Newsक्रिकेटVijay Hazare Trophy: यूपी के बैटर 150 रनों की पारी से मचाया धमाल, क्रुणाल पांड्या के शतक से जीता बड़ौदा

Vijay Hazare Trophy: यूपी के बैटर 150 रनों की पारी से मचाया धमाल, क्रुणाल पांड्या के शतक से जीता बड़ौदा

Vijay Hazare Trophy 2025: आर्यन जुयाल के नाबाद 150 रनों की पारी की बदौलत उत्तर प्रदेश (यूपी) ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में जीत हासिल की. राजकोट में बारिश से प्रभावित मैच में यूपी असम को VJD मेथड से 58 रनों से हराकर ग्रुप बी में टॉप पर जगह बनाई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vijay Hazare Trophy: यूपी के बैटर 150 रनों की पारी से मचाया धमाल, क्रुणाल पांड्या के शतक से जीता बड़ौदा

Vijay Hazare Trophy 2025: आर्यन जुयाल के नाबाद 150 रनों की पारी की बदौलत उत्तर प्रदेश (यूपी) ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में जीत हासिल की. राजकोट में बारिश से प्रभावित मैच में यूपी असम को VJD मेथड से 58 रनों से हराकर ग्रुप बी में टॉप पर जगह बनाई. पहले बैटिंग करते हुए असम के कप्तान सुमित घडीगांवकर ने 86 गेंदों में शानदार 101 रन बनाए और शिबशंकर रॉय ने 83 गेंदों में 82 रन बनाए. जीशान अंसारी (3/60) और विपराज निगम (4/66) ने रनों पर ब्रेक लगाया और असम 48.4 ओवर में 308 रन पर ऑल आउट हो गई.

तीन मैचों में दो बार 50 प्लस का स्कोर

मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए जुयाल ने एंकर की भूमिका निभाई. वह 140 गेंदों में 15 चौकों और तीन छक्कों की मदद से शानदार 150 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने पिछले तीन मैचों में से दो में 80 और 134 रन बनाए हैं. वह फिलहाल विकेटकीपिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: साल के अंतिम दिन स्मृति का छलका शादी टूटने का दर्द? 2025 को ऐसे किया याद, VIDEO

प्रियम गर्ग ने लगाया अर्धशतक

जुयाल को प्रियम गर्ग का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने पांच चौकों की मदद से 53 गेंदों में 52 रन बनाए. कप्तान रिंकू सिंह (15 गेंदों में 37 रन) ने कुछ जोरदार शॉट लगाकर फिनिशिंग टच दिया, जब बारिश के कारण खेल रुका तो उत्तर प्रदेश ने 42 ओवर में दो विकेट पर 291 रन बना लिए थे.

ये भी पढ़ें: 16 छक्के, 14 चौके और 217 रन... सरफराज और छोटे भाई ने मचाई तबाही

बड़ौदा ने हैदराबाद को 37 रनों से हराया

सोनोसारा क्रिकेट ग्राउंड बी में बड़ौदा ने एक हाई-स्कोरिंग मैच में हैदराबाद को 37 रनों से हरा दिया. पहले बैटिंग करने के लिए कहे जाने के बाद अमित पासी (127), नित्या पांड्या (122) और क्रुणाल पांड्या (109) ने शानदार शतक लगाए. इससे बड़ौदा ने चार विकेट पर 417 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में अभिराथ रेड्डी (130) और प्रज्ञाय रेड्डी (113) ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन हैदराबाद 49.5 ओवर में 380 रन पर ऑलआउट हो गई.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Vijay Hazare Trophy

Trending news

अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
Kashmir
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
नए साल की सुबह बनेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
weather update
नए साल की सुबह बनेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
इलेक्शन कमीशन की TMC को बड़ी चेतावनी, वोटिंग के लिए जारी किए सख्त आदेश
West Bengal
इलेक्शन कमीशन की TMC को बड़ी चेतावनी, वोटिंग के लिए जारी किए सख्त आदेश
जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, चीन ने कही हैरान करने वाली बात
indian economy
जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, चीन ने कही हैरान करने वाली बात
भारत-पाक जंग में ट्रंप के साथ लिया सीजफायर का क्रेडिट; नई दिल्ली ने तुरंत लगाई लताड़
India-Pakistan conflict
भारत-पाक जंग में ट्रंप के साथ लिया सीजफायर का क्रेडिट; नई दिल्ली ने तुरंत लगाई लताड़
आप भारत को धमकी दे रही हैं... ‘दुशासन–दुर्योधन’ विवाद पर BJP का CM ममता पर पलटवार
west bengal politics news
आप भारत को धमकी दे रही हैं... ‘दुशासन–दुर्योधन’ विवाद पर BJP का CM ममता पर पलटवार
दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी 'प्रलय', DRDO ने किया दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
pralay missile
दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी 'प्रलय', DRDO ने किया दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
Nimesulide
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
BJP
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...