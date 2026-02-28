श्रीलंका में टीम इंडिया का 'धुरंधर', सनथ जयसूर्या के साथ मिलकर पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप से कर दिया बाहर

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में आखिर में Pak टीम ने पांच रनों से बाजी मारी. कप्तान दसुन शनाका ने आखिरी ओवर 3 छक्के लगाकर पाकिस्तानी आवाम की सांसे रोक दी थी. लेकिन, सनाका जीत नहीं दिला सके और पाकिस्तान मुकाबला 5 रनों से हार गई. जीत के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई. जिसके पीछे की सबसे बडी कमजोरी पाकिस्तान टीम की गेंदबाजी रही. बता दें कि सलमान आगा की टीम को श्रीलंका को 147 रनों के पहले रोकना था.लेकिन, वह ऐसा कर पाने में नाकाम रहे और इसी के साथ न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. श्रीलंका भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. लेकिन, उनकी खिलाड़ियों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है. उससे एक चीज साफ नजर आती है कि कोच सनथ जयसूर्या और भारत के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने टीम के पीछे काफी मेहनत की है. इस मुकाबले में हार के बावजूद भी पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई.

पाकिस्तान हुआ वर्ल्ड कप से बाहर

पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज श्रीलंका के खिलाफ 5 रनों से जीतने के बावजूद भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी गेंदबाजों का श्रीलंका को 140 के नीचे ना रोक पाना रहा. पाकिस्तान के इस मुकाबले में जीत के बाद न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहद शर्मनाक वाकया है.

जयसूर्या और विक्रम की जुगलबंदी

श्रीलंका के हेड कोच सनथ जयसूर्या और उनके बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने मिलकर पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है. दोनों की कूटनीति के कारण श्रीलंके ने पाकिस्तान को धराशाई कर दिया है. हालांकि, वह मुकाबला भी जीतते रह गए. कप्तान दसुन शनाका ने शानदार 76 रनों की आतिशी पारी खेली. आखिरी के ओर में उन्होंने जिस तरीके से छक्के उड़ाए. लग रहा था कि श्रीलंका यह मैच बड़े ही आसानी से जीत जाएगी. हालांकि वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

विक्रम राठौर का खास योगदान

साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में विक्रम राठौर भारत के बैटिंग कोच थे. वहीं, इस बार वह श्रीलंका टीम के लिए बतौर बल्लेबाजी कोच टीम के साथ मौजूद थे. वह श्रीलंकाई टीम को भले ही खिताब नहीं दिला पाए. लेकिन, पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बाहर करने में पूरा जोर लगा दिया. मतलब साफ है पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. श्रीलंका से जीतकर भी पाकिस्तान हार गया.

