बचपन के यार के लिए सचिन ने बढ़ाया हाथ! विनोद कांबली की जान बचाने के लिए बना 'स्पेशल ग्रुप', दोस्त कर रहे गुप्त मदद

Vinod Kambli Health Update: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली वर्तमान में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं. हालांकि उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के कुछ संकेत दिखाई दिए हैं, लेकिन उनकी रिकवरी अभी भी अधूरी है. इस कठिन समय में उनके बचपन के दोस्त और दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुए हैं, जिसे करीबी दोस्तों द्वारा कांबली को आर्थिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है.

मदद की इस मुहिम का नेतृत्व कांबली के पुराने मित्र और पूर्व अंपायर मार्कस कूटो कर रहे हैं, जिन्होंने कई पूर्व क्रिकेटरों और शुभचिंतकों को एक साथ जोड़ा है. कूटो ने बताया कि दोस्त बिना अपना नाम उजागर किए कांबली की काफी आर्थिक मदद कर रहे हैं. उन्होंने यह भी साझा किया कि कांबली की याददाश्त अब कमजोर हो गई है. वे चीजों को केवल टुकड़ों में याद रख पाते हैं और कभी-कभी उनके लिए सामान्य दिनचर्या भी कठिन हो जाती है.

क्या कांबली पर मंडरा रहा है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा?

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि कांबली की स्थिति अभी भी नाजुक है. उनके ब्रेन में एक पुराना क्लॉट (थक्का) है, जिसे इलाज में देरी के कारण अब हटाया नहीं जा सकता, जिससे उन्हें ब्रेन स्ट्रोक होने का उच्च जोखिम है. कूटो के अनुसार, कांबली ने शराब पीना छोड़ दिया है, लेकिन वे कभी-कभी राहगीरों या ऑटो चालकों से सिगरेट मांग लेते हैं. यह आदत उनके ब्रेन के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रही है, क्योंकि इससे संतुलन बिगड़ने और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

ये भी पढ़ें: खलील आउट... CSK में शामिल होने के दावेदार ये 5 गेंदबाज, मिसाइल की तरह फेंकते हैं बॉल

क्या रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं कांबली?

तमाम चुनौतियों के बीच कुछ उम्मीद की किरणें भी दिखी हैं. कांबली अब पहले की तुलना में बेहतर तरीके से चल पा रहे हैं और उन्होंने हाल ही में एक आइसक्रीम ब्रांड के लिए विज्ञापन की शूटिंग भी पूरी की है. वे अपना ज्यादातर समय परिवार और बच्चों के साथ बिताते हैं. हालांकि, याददाश्त की समस्या के कारण वे अक्सर अपनी दवाइयां लेना भूल जाते हैं, जिसके लिए उन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है.

ये भी पढ़ें: मोटा पैसा लेने वाले 3 विदेशी धुरंधर फ्लॉप...इन 3 टीमों को लगा 60 करोड़ का चूना!

क्यों नहीं हटाया जा सका कांबली के दिमाग का क्लॉट?

कांबली की स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ें पिछले कुछ वर्षों की जटिलताओं में हैं. पिछले साल उन्हें गंभीर यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, जहां ब्रेन में क्लॉट का पता चला. इससे पहले सुनील गावस्कर के फाउंडेशन और कपिल देव ने भी उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाया था. फिलहाल उनके दोस्त और परिवार का पूरा ध्यान उन्हें स्थिर रखने और आगे किसी भी गिरावट से बचाने पर केंद्रित है.