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Hindi Newsक्रिकेटसचिन के जिगरी यार का ये हाल? दो लोगों के सहारे स्टेडियम पहुंचे विनोद कांबली, हालत देख फैंस भी हुए मायूस

सचिन के 'जिगरी यार' का ये हाल? दो लोगों के सहारे स्टेडियम पहुंचे विनोद कांबली, हालत देख फैंस भी हुए मायूस

IPL 2026 Vinod Kambli: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली की वानखेड़े स्टेडियम में भावनात्मक वापसी हुई. गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों और मस्तिष्क में थक्के की अफवाहों के बीच कांबली ने फैंस का दिल जीत लिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:38 PM IST
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विनोद कांबली वानखेड़े स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे.
विनोद कांबली वानखेड़े स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे.

IPL 2026 Vinod Kambli: मुंबई में आईपीएल 2026 का मैच बुधवार (29 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया. इस मैच को सनराइजर्स ने 6 विकेट से जीत लिया. वानखेड़े स्टेडियम में बुधवार की रात एक बेहद भावुक पल देखा गया. जहां दर्शकों का शोर आमतौर पर आईपीएल के आधुनिक सितारों के लिए होता है, वहां पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की विरल और भावनात्मक वापसी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

मुंबई और सनराइजर्स के मैच के दौरान पवेलियन के पास बैठे प्रशंसकों के लिए असली कहानी स्कोरबोर्ड नहीं, बल्कि भारत के इस पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज को उनके पुराने मैदान पर वापस देखना था. सफेद चेक शर्ट और भूरे रंग की पैंट पहने 54 वर्षीय कांबली काफी कमजोर और नाजुक नजर आ रहे थे. अपनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें स्टेडियम परिसर में चलने के लिए दो साथियों की मदद लेनी पड़ी.

कांबली की मुस्कान और फैंस भावुक

शारीरिक संघर्ष के बावजूद कांबली की चिरपरिचित मुस्कान बरकरार थी. जब वह अपनी सीट की ओर बढ़ रहे थे, तो एक प्रशंसक ने चिल्लाकर कहा, ''जल्द ठीक हो जाइए सर.'' कांबली ने रुककर फैंस से नजरें मिलाईं और 'थम्स-अप' के साथ उनका धन्यवाद किया. कांबली का इस तरह सार्वजनिक रूप से सामने आना क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ी राहत है. अप्रैल 2026 का महीना उनके परिवार के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा है, जिसमें उनकी सेहत को लेकर कई चिंताजनक खबरें सामने आई थीं.

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क्या थीं एंड्रिया की स्पष्टीकरण?

इससे पहले खबरें उड़ी थीं कि कांबली आईसीयू में हैं और उनके मस्तिष्क में खून का थक्का है जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है. हालांकि, उनकी पत्नी एंड्रिया ने इन अफवाहों को झूठ बताते हुए कहा कि भगवान की कृपा से विनोद बिल्कुल ठीक हैं. वानखेड़े स्टेडियम में उनकी मौजूदगी ने उनकी पत्नी के दावों को मजबूती दी. हालांकि वह शारीरिक रूप से कमजोर दिखे, लेकिन वे अभी भी सक्रिय हैं और बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए उत्सुक नजर आए.

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सचिन के लिए क्या किया?

हाल ही में कांबली अपने बचपन के मित्र सचिन तेंदुलकर के 53वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक आइसक्रीम ब्रांड के विज्ञापन में भी नजर आए थे. उन्हें शिवाजी पार्क में बच्चों को आइसक्रीम बांटते देखा गया, जहां वे अपने "बचपन के हीरो" को शुभकामनाएं देते हुए भावुक दिखे. पूर्व अंपायर मार्कस कूटो के नेतृत्व में दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप उनकी आर्थिक और भावनात्मक देखभाल कर रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, सचिन तेंदुलकर खुद अपने पुराने स्कूल के साथी की भलाई पर करीब से नजर रख रहे हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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