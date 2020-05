इस भारतीय के नाम पर है ओपनिंग से 11वें नंबर तक बल्लेबाजी का अनोखा रिकार्ड

नई दिल्ली: क्रिकेट की दुनिया में हर बल्लेबाज टीम में अपनी बल्लेबाजी की पोजिशन सोचकर ही प्रैक्टिस करता है. लेकिन तब क्या हो, जब टीम में आपके लिए कोई पोजिशन फिक्स ही नहीं हो यानी कप्तान अपनी मर्जी से आपको जिस नंबर पर चाहे वहां बल्लेबाजी के लिए भेज दे और आप भी हर पोजिशन पर खुद को साबित कर दो. टेस्ट क्रिकेट में 3 बल्लेबाज ही ऐसे हुए हैं, जिन्होंने ओपनिंग से लेकर 11वें यानी आखिरी पोजिशन तक टीम में अपने बल्ले का जौहर दिखाया है. मजे की बात ये है कि इनमें एक भारतीय ऑलराउंडर भी शामिल है, जिनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को टीम इंडिया के लिए बेहद अहम माना जाता था.

वीनू मांकड ने किया है भारत के लिए ये कारनामा

ओपनिंग से लेकर 11वीं पोजिशन तक खेलने का कारनामा करने वालों में इंग्लैंड के लिए 58 टेस्ट मैच खेलने वाले विल्फ्रेड रोड्स, आस्ट्रेलिया के लिए 58 टेस्ट मैच खेलने वाले सिडनी ग्रेगोरी और भारत के लिए 44 टेस्ट मैच खेलने वाले वीनू मांकड (Vinoo Mankad) शामिल हैं. मजे की बात ये है कि रोड्स और मांकड में 2 बात समान थीं. दोनों ही ऑलराउंडर थे और दोनों ही खब्बू स्पिन गेंदबाज के तौर पर टीम में आए थे. रोड्स ने अपने 58 टेस्ट में 2 शतक के साथ 2,325 रन बनाने के अलावा 127 विकेट भी लिए थे, जबकि मांकड ने 44 टेस्ट में 5 शतक (2 दोहरे शतक भी) के साथ 2,109 रन बनाने के अलावा 162 विकेट चटकाए थे. सिडनी ग्रेगोरी ने 58 टेस्ट में एक दोहरे शतक समेत 4 शतक लगाकर 2,282 रन बनाए थे.

मांकड का ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकार्ड 52 साल बाद टूटा था

वीनू मांकड को सबसे ज्यादा याद उनकी 231 रन की एक टेस्ट पारी के लिए रखा जाता है. मद्रास (अब चेन्नई) में 6 जनवरी, 1956 को उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग करते हुए भारत के लिए किसी बल्लेबाज के सबसे बड़े स्कोर का रिकार्ड बनाया था, जो करीब दो दशक बाद सुनील गावस्कर ने 236 रन की पारी खेलकर तोड़ा था. लेकिन मांकड की इस पारी में एक और रिकार्ड बना था, जिसे तोड़ने में दुनिया भर के बल्लेबाजों के 52 साल लग गए थे. ये रिकार्ड था पहले विकेट के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का. मांकड और पंकज राय ने मिलकर 413 रन की ओपनिंग साझेदारी की थी. इस साझेदारी का रिकार्ड 2008 में दक्षिण अफ्रीका के नील मैकेंजी और ग्रीम स्मिथ की जोड़ी ने बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव टेस्ट में 415 रन जोड़कर तोड़ा था.

#OnThisDay in 1928, India'w Pankaj Roy was born. In his 43 Tests he scored 2,442 runs and is best known for his 413 run stand with Vinoo Mankad against New Zealand in 1956 - a Test record for the 1st wicket that stood for over 50 years. pic.twitter.com/8usfGeOCt6

— ICC (@ICC) May 31, 2018