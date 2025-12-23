विराट का 15 साल का इंतजार होगा खास, विजय हजारे में उतरते ही रचेंगे इतिहास! 1 रन दूर महारिकॉर्ड

Virat Kohli: फैंस के चहीते विराट कोहली अब अगली वनडे सीरीज से पहले डोमेस्टिक टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में उतरने वाले हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली रिकॉर्ड्स की बौछार करते ही हैं, लेकिन लिस्ट ए में एक बड़ी उपलब्धि उनका इंतजार कर रही है. विराट इस टूर्नामेंट में 15 साल बाद खेलने उतरेंगे जो बेहद खास होने वाला है. कोहली एक महारिकॉर्ड से महज 1 रन दूर हैं और वह लिस्ट ए में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बनने वाले हैं.

पंत की कप्तानी में खेलेंगे कोहली

विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की टीम का हिस्सा हैं और ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलने उतरेंगे. उनकी भागीदारी BCCI के उस निर्देश के भी मुताबिक है जिसमें सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को खाली समय में घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. विराट कोहली ने टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था, जिससे वह लंबे गैप के बाद फैंस की नजरों में आ रहे थे. लेकिन अब विजय हजारे ट्रॉफी में विराट की मौजूदगी का लुत्फ फैंस उठाने के लिए तैयार हैं.

2 मैच खेलेंगे विराट

विराट कोहली इस टूर्नामेंट में 2 मैच ही खेलेंगे. वह इस टूर्नामेंट का इस्तेमाल न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली वनडे सीरीज की तैयारी के तौर पर करेंगे. कोहली ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी 2010 में खेली थी. इस टूर्नामेंट में दिल्ली के लिए अपने पिछले मैचों में, उन्होंने 17 मैच खेले हैं और 16 पारियों में बल्लेबाजी की है. उस दौरान, उन्होंने 60.66 के शानदार औसत से 910 रन बनाए हैं जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 124 था. उनके खाते में चार अर्धशतक और चार शतक शामिल हैं.

1 रन बनाते ही रचेंगे इतिहास

विराट कोहली के खाते में चार अर्धशतक और चार शतक शामिल हैं, जो घरेलू वनडे फॉर्मेट में उनके मजबूत रिकॉर्ड को दिखाता है. विराट लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय बनने से सिर्फ एक रन दूर हैं. अब तक, उन्होंने 342 लिस्ट ए मैचों में 57.34 के औसत से 15,999 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 57 शतक और 84 अर्धशतक हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे 11 जनवरी को खेला जाएगा. दिल्ली का पहला मैच आंध्र प्रदेश से 24 दिसंबर को होगा.