असंभव: विराट कोहली के 10 महारिकॉर्ड जिनका टूटना नामुमकिन! टाइटल और अवॉर्ड की लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश

Virat Kohli Records Honours Recognitions Major Achievements Titles: क्रिकेट के 'किंग' विराट कोहली बुधवार (5 नवंबर) को 37 साल के हो गए. दिल्ली के इस लड़के ने अपने 17 साल के करियर में सभी उपलब्धियां हासिल की हैं. इस दिग्गज ने वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने-जीतने के साथ-साथ टेस्ट में देश को नंबर-1 भी बनाया है. डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर के बाद विराट को सबसे कंप्लीट बल्लेबाज माना जाता है और उन्होंने इसे अपने रिकॉर्ड्स से साबित भी किया है. उनकी कहानी अब केवल रन, रिकॉर्ड या चेज के बारे में नहीं है. यह निरंतरता, दृढ़ विश्वास और अनुशासन के बारे में है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है.

अब एक ही फॉर्मेट में खेलते हैं विराट

विराट क्रिकेट के तीन में से दो फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और वह अब सिर्फ वनडे में सक्रिय हैं. कोहली ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. इस साल मई में विराट ने अपने फेवरेट टेस्ट क्रिकेट से भी खुद को अलग कर लिया है.

हम आपको यहां उनके ऐसे 10 महारिकॉर्ड बता रहे हैं जो उनकी महानता को दिखाती है.

1. सर्वाधिक ODI शतक: 51 शतकों के साथ कोहली सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है.

2. 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सर्वाधिक औसत: ODI में 10,000 से अधिक रन बनाने वाले सभी बल्लेबाजों में विराट कोहली का औसत सर्वश्रेष्ठ है. यह उनकी निरंतरता को दिखाता है. कोहली ने 305 मैचों में 57.7 की औसत से 14255 रन बनाए हैं. वह वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं.

3. किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक दोहरा शतक: वह टेस्ट क्रिकेट में सात दोहरा शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं.

4. एक IPL सीजन में सर्वाधिक रन: 2016 में कोहली ने आश्चर्यजनक बल्लेबाजी की थी. उन्होंने उस सीजन में 973 रन ठोके थे. यह IPL के एक संस्करण में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन हैं.

5. किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक ICC टेस्ट रेटिंग अंक: 937 रेटिंग अंकों के साथ कोहली के पास किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा प्राप्त सर्वश्रेष्ठ टेस्ट रैंकिंग है.

6. एक विदेशी टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक शतक: उन्होंने 2014 के बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में चार शतक जड़े, जिसकी बाद में 2025 एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में शुभमन गिल ने बराबरी की.

7. कप्तान के रूप में लगातार सर्वाधिक टेस्ट सीरीज जीत: उनके नेतृत्व में, भारत ने लगातार नौ टेस्ट सीरीज जीतीं, जिससे उन्होंने रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड की बराबरी की।

8. ODI में सबसे तेज 10,000 रन: कोहली ने केवल 205 पारियों में 10 हजार वनडे रन पूरे किए थे. यह क्रिकेट इतिहास में किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में सबसे तेज है.

9. सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन: विराट ने केवल 594 पारियों में 27,000 इंटरनेशनल रनों का आंकड़ा पार किया था. यह सभी फॉर्मेट में उनकी असाधारण निरंतरता को दिखाता है.

10. विदेशों में सबसे सफल भारतीय टेस्ट कप्तान: कोहली ने ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और श्रीलंका में यादगार सीरीज जीत दिलाई, जिससे विदेशों में नेतृत्व के लिए नए मानक स्थापित हुए.

विराट के गजब आंकड़ें

- 553 मैच की 620 पारियां में 90 बार विराट कोहली नाबाद रहे हैं. 52.21 की औसत से 27,673 रन बनाए, जिसमें 254* का सर्वोच्च स्कोर है.

- उन्होंने करियर में 34,949 गेंदों का सामना किया है. इस दौरान 2,728 चौके और 306 छक्के लगाए हैं.

- 82 शतक, 144 अर्धशतक, 150+ के 16 स्कोर और 7 दोहरे शतक.

- कप्तान के रूप में 9 विकेट, 339 कैच और 137 जीत.

- 69 मैन ऑफ द मैच और 21 मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार .

- 399 अर्धशतकीय, 137 शतकीय साझेदारियां, 23 दोहरे शतकीय साझेदारियां और एक तिहरा शतकीय साझेदारी भी.

- 15 आईसीसी मैन ऑफ द मैच और 3 आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड.

कोहली की प्रमुख टाइटल

2008 अंडर-19 विश्व कप विजेता, 2010 एशिया कप, 2011 विश्व कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2016 एशिया कप, 2023 एशिया कप, 2024 टी20 विश्व कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी.

विराट को मिले ये सम्मान

अर्जुन पुरस्कार, पद्म श्री, खेल रत्न पुरस्कार, नंबर 1 वनडे बल्लेबाज के रूप में 1493 दिन, नंबर 1 टी20I बल्लेबाज के रूप में 1012 दिन, नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज के रूप में 469 दिन, 937 टेस्ट रेटिंग अंक, 909 वनडे रेटिंग अंक, 909 टी20I रेटिंग अंक, ICC क्रिकेटर ऑफ द डिकेड (2011-2020), ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड (2011-2020), ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट (2019), ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर (2017, 2018), ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर (2012, 2017, 2018, 2023), ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर (2018), ICC टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान (2011-2020), ICC टेस्ट टीम के कप्तान (2017, 2018, 2019), ICC ODI के कप्तान टीम (2016-2019), आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ (अक्टूबर 2022), आईसीसी टेस्ट, वनडे और टी20 टीम ऑफ द डिकेड के सदस्य, विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड (2016, 2017, 2018).