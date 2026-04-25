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Hindi Newsक्रिकेट10000 रन, 300 छक्के और 800 चौके का महासंगम... चिन्नास्वामी में विराट कोहली का तूफान, किंग ने रिकॉर्ड्स की लगाई झड़ी

10000 रन, 300 छक्के और 800 चौके का महासंगम... चिन्नास्वामी में विराट कोहली का तूफान, 'किंग' ने रिकॉर्ड्स की लगाई झड़ी

IPL 2026 Virat Kohli: आईपीएल 2026 के 34वें मैच में विराट कोहली के ऐतिहासिक 81 रनों और 300 छक्कों के रिकॉर्ड की बदौलत आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया. इस जीत के साथ बेंगलुरु अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 25, 2026, 05:28 AM IST
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आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली. Photo Credit: BCCI
आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Virat Kohli: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के 34वें मैच में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से शिकस्त दी. जहां गुजरात ने 205 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, वहीं आरसीबी ने अंत में इसे काफी आसानी से हासिल कर लिया. आरसीबी की इस जीत के मुख्य सूत्रधार उनके स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रहे. कोहली ने आईपीएल 2026 में अपना अब तक का सर्वाधिक स्कोर बनाया. उन्होंने 81 रनों की विस्फोटक पारी खेली.  अपनी इस शानदार पारी के दौरान कोहली ने तीन अद्भुत उपलब्धियां हासिल कीं.

विराट कोहली ने 44 गेंदों में 81 रनों की पारी खेली. उनकी यह पारी 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों से सजी थी. इस पारी के बाद अब कोहली के आईपीएल करियर में कुल 303 छक्के हो गए हैं. इसके अलावा उनके टूर्नामेंट में उनके 807 चौके भी हो गए. वह 800 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने. उनके भारत की जमीन पर टी20 मैचों में 10 हजार भी पूरे हो गए.

 

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विराट का अनोखा रिकॉर्ड

कोहली ने आईपीएल के सभी 19 सीजन आरसीबी के लिए खेले हैं और इस तरह वह आईपीएल में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 300 छक्के जड़ने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. कुल मिलाकर विराट आईपीएल इतिहास में क्रिस गेल (357) और रोहित शर्मा (309) के बाद 300 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

ये भी पढ़ें: विराट कोहली ने हिलाई रिकॉर्ड बुक, IPL में सिक्स की लगाई 'ट्रिपल सेंचुरी'

10 हजार का स्पेशल रिकॉर्ड

विराट कोहली ने भारत में सभी टी20 मैचों (क्लब, देश और अपनी घरेलू टीम दिल्ली के लिए) में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं. वह खेल के इस सबसे छोटे प्रारूप में एक ही देश में 10,000 रन बनाने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

T20 में एक देश में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

विराट कोहली- 10,000 (भारत)
रोहित शर्मा- 8563 (भारत)
शिखर धवन- 7626 (भारत)
जेम्स विंस- 7492 (इंग्लैंड)
संजू सैमसन- 7254 (भारत)

ये भी पढ़ें: रिकॉर्ड्स की दुनिया का जादुई '800', विराट ने IPL में रच दिया इतिहास, रोहित कोसों दूर

मैच में क्या हुआ?

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. गुजरात ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 205 रन बनाए. आरसीबी को 206 रनों का टारगेट मिला है. गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने 58 गेंद पर 100 रनों की पारी खेली. इसके बाद आरसीबी ने 18.5 ओवर में 5 विकेट पर 206 रन बनाकर मैच को जीत लिया. कोहली के अलावा उसके लिए देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंद पर 55 रनों तूफानी पारी खेली. पडिक्कल ने 2 चौके और 6 छक्के लगाए.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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