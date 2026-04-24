रिकॉर्ड्स की दुनिया का जादुई '800', विराट कोहली ने आईपीएल में रच दिया इतिहास, रोहित शर्मा कोसों दूर

Most Fours in IPL: आईपीएल 2026 में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शुक्रवार (24 अप्रैल) को एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. वह आईपीएल इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के ओपनर कोहली ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ इतिहास रच दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 24, 2026, 10:14 PM IST
विराट कोहली के आईपीएल में 800 छक्के पूरे हो गए. Photo Credit: BCCI

Most Fours in IPL: आईपीएल 2026 में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शुक्रवार (24 अप्रैल) को एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. वह आईपीएल इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के ओपनर कोहली ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ इतिहास रच दिया. कोहली ने इसके अलावा मैच में एक छक्का लगाकर आईपीएल में अपने 300 सिक्स भी पूरे कर लिए.

आईपीएल में सबसे अधिक छक्के जड़ने की रेस में अभी भी 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल (357 छक्के) सबसे आगे हैं. इस मामले में रोहित शर्मा (310 छक्के) दूसरे स्थान पर हैं. वहीं, चौकों के मामले में विराट कोहली टॉप पर पहुंच गए. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से पहले तक कोहली ने IPL में 799 चौके जड़े थे. दूसरे नंबर पर शिखर धवन,  तीसरे पर डेविड वॉर्नर और चौथे स्थान पर रोहित शर्मा हैं.

IPL में सबसे अधिक चौके जड़ने वाले टॉप-5 खिलाड़ी

विराट कोहली: 800*
शिखर धवन: 768
डेविड वॉर्नर: 663
रोहित शर्मा: 653
अजिंक्य रहाणे: 522

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

