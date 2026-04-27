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Hindi Newsक्रिकेटकोहली का विराट साम्राज्य... IPL में 9000 रनों का जादुई आंकड़ा पार, आरसीबी ने 39 गेंदों में खत्म किया मैच

कोहली का 'विराट' साम्राज्य... IPL में 9000 रनों का जादुई आंकड़ा पार, आरसीबी ने 39 गेंदों में खत्म किया मैच

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru: विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 9000 आईपीएल रन पूरे कर इतिहास रच दिया. आरसीबी के गेंदबाजों ने दिल्ली को महज 75 रनों पर ढेर कर दिया. इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने मैच को तुरंत समाप्त कर दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 27, 2026, 10:30 PM IST
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जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और विराट कोहली. Photo Credit: BCCI
जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और विराट कोहली. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru: दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने सोमवार (27 अप्रैल) को अपने शहर दिल्ली में इतिहास रच दिया. आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलते हुए कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. अरुण जेटली स्टेडियम में विराट ने आईपीएल इतिहास में अपने 9 हजार रन पूरे कर लिए. वह टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं.

दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए उन्हें केवल 11 रनों की आवश्यकता थी. कोहली ने आसानी से इस आंकड़े को पार कर लिया. उन्होंने इतिहास रचने के साथ-साथ आरसीबी को टूर्नामेंट में छठी जीत दिला दी. दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने होमग्राउंड पर बुरी तरह हार गई.

 

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ताश के पत्तों सी ढह गई दिल्ली की पारी

मैच की शुरुआत में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यह पूरी तरह सही साबित हुआ. जोश हेजलवुड (4/12) और भुवनेश्वर कुमार (3 विकेट) की घातक गेंदबाजी के सामने दिल्ली कैपिटल्स का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह चरमरा गया. दिल्ली की टीम मात्र 75 रनों पर सिमट गई. यह इस सीजन का सबसे कम स्कोर है. दिल्ली ने पावरप्ले में केवल 13 रन पर 6 विकेट खो दिए. यह आईपीएल इतिहास का सबसे न्यूनतम पावरप्ले स्कोर है.

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आरसीबी की तूफानी जीत?

76 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने दिल्ली के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. सलामी बल्लेबाज जैकब बेथेल ने आउट होने से पहले 11 गेंदों में 20 रनों की तेज पारी खेली इसके बाद चेज मास्टर विराट ने सुनिश्चित किया कि टीम को कोई और झटका न लगे. आरसीबी ने केवल 6.3 ओवरों में 77/1 का स्कोर बनाकर 9 विकेट से एक बड़ी जीत दर्ज की और मैच में 13 ओवर से अधिक शेष रहते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया. आरसीबी ने 39 गेंदों पर ही मैच रन चेज कर लिया.

 

 

ये भी पढ़ें: 8 रन, 6 विकेट... भुवनेश्वर कुमार-हेजलवुड का कहर, दिल्ली कैपिटल्स की ऐतिहासिक तबाही

टॉप-5 में विराट की एंट्री

विराट ने 15 गेंद पर नाबाद 23 और देवदत्त पडिक्कल ने 13 गेंद पर नाबाद 34 रन बनाए. कोहली ने 7वें ओवर में नटराजन को लगातार दो छक्के मारकर मैच को समाप्त कर दिया. कोहली आईपीएल के मौजूदा सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप-5 में आ गए. उन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 351 रन बना लिए हैं. उनके नाम 3 अर्धशतक हैं और वह ऑरेंज कैप की रेस में चौथे स्थान पर पहुंच गए. अभिषेक शर्मा (380 रन), केएल राहुल (358 रन) और वैभव सूर्यवंशी (357 रन) उनसे आगे हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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