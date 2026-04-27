कोहली का 'विराट' साम्राज्य... IPL में 9000 रनों का जादुई आंकड़ा पार, आरसीबी ने 39 गेंदों में खत्म किया मैच

IPL 2026 Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru: दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने सोमवार (27 अप्रैल) को अपने शहर दिल्ली में इतिहास रच दिया. आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलते हुए कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. अरुण जेटली स्टेडियम में विराट ने आईपीएल इतिहास में अपने 9 हजार रन पूरे कर लिए. वह टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं.

दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए उन्हें केवल 11 रनों की आवश्यकता थी. कोहली ने आसानी से इस आंकड़े को पार कर लिया. उन्होंने इतिहास रचने के साथ-साथ आरसीबी को टूर्नामेंट में छठी जीत दिला दी. दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने होमग्राउंड पर बुरी तरह हार गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ताश के पत्तों सी ढह गई दिल्ली की पारी

मैच की शुरुआत में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यह पूरी तरह सही साबित हुआ. जोश हेजलवुड (4/12) और भुवनेश्वर कुमार (3 विकेट) की घातक गेंदबाजी के सामने दिल्ली कैपिटल्स का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह चरमरा गया. दिल्ली की टीम मात्र 75 रनों पर सिमट गई. यह इस सीजन का सबसे कम स्कोर है. दिल्ली ने पावरप्ले में केवल 13 रन पर 6 विकेट खो दिए. यह आईपीएल इतिहास का सबसे न्यूनतम पावरप्ले स्कोर है.

ये भी पढ़ें: मुंबई के एक और 'आयुष' पर CSK की नजर, 21 साल के 'सिक्सर किंग' की लगेगी लॉटरी?

आरसीबी की तूफानी जीत?

76 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने दिल्ली के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. सलामी बल्लेबाज जैकब बेथेल ने आउट होने से पहले 11 गेंदों में 20 रनों की तेज पारी खेली इसके बाद चेज मास्टर विराट ने सुनिश्चित किया कि टीम को कोई और झटका न लगे. आरसीबी ने केवल 6.3 ओवरों में 77/1 का स्कोर बनाकर 9 विकेट से एक बड़ी जीत दर्ज की और मैच में 13 ओवर से अधिक शेष रहते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया. आरसीबी ने 39 गेंदों पर ही मैच रन चेज कर लिया.

ये भी पढ़ें: 8 रन, 6 विकेट... भुवनेश्वर कुमार-हेजलवुड का कहर, दिल्ली कैपिटल्स की ऐतिहासिक तबाही

टॉप-5 में विराट की एंट्री

विराट ने 15 गेंद पर नाबाद 23 और देवदत्त पडिक्कल ने 13 गेंद पर नाबाद 34 रन बनाए. कोहली ने 7वें ओवर में नटराजन को लगातार दो छक्के मारकर मैच को समाप्त कर दिया. कोहली आईपीएल के मौजूदा सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप-5 में आ गए. उन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 351 रन बना लिए हैं. उनके नाम 3 अर्धशतक हैं और वह ऑरेंज कैप की रेस में चौथे स्थान पर पहुंच गए. अभिषेक शर्मा (380 रन), केएल राहुल (358 रन) और वैभव सूर्यवंशी (357 रन) उनसे आगे हैं.