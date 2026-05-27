ABD आए और जीत लाए! RCB के 'लकी चार्म' ने धर्मशाला में मनाया जीत का जश्न, कोहली ने लगाया गले

Virat Kohli AB de Villiers: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने मंगलवार (26 मई) रात धर्मशाला में खेले गए आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस पर 92 रनों की शानदार जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई. इस बड़ी जीत ने न केवल उनकी लगातार दूसरी फाइनल सीट पक्की की, बल्कि हाई-प्रेशर वाले इस मुकाबले में उनकी बादशाहत भी साबित कर दी. मैच के बाद मैदान पर विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के बीच भावुक पल देखने को मिले, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में मौजूद फैंस और ऑनलाइन देख रहे करोड़ों दर्शकों के लिए मैच का सबसे यादगार पल आखिरी गेंद के बाद आया. विराट कोहली अपने पुराने साथी और दिग्गज एबी डिविलियर्स को गले लगाते नजर आए. इस दिल छू लेने वाले पल ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, जहां समर्थक डिविलियर्स को टीम का "लकी चार्म" और बेंगलुरु की शिखर तक पहुंचने की यात्रा का एक प्रतीक बता रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 80% पक्का... दूसरी बार चैंपियन बनेगी RCB? ट्रॉफी पर एक हाथ, आंकड़े दे रहे गवाही​

Add Zee News as a Preferred Source

आरसीबी के 'लकी चार्म'

दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज डिविलियर्स पिछले सीजन में भी RCB की पहली खिताबी जीत के दौरान मैदान पर मौजूद थे. इससे फैंस का यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि उनका साथ फ्रेंचाइजी के लिए सौभाग्य लेकर आता है. कोहली और डिविलियर्स ने आईपीएल इतिहास की सबसे खतरनाक साझेदारियां बनाई हैं. दोनों ने एक बार फिर दुनिया को अपने अटूट रिश्ते की याद दिला दी.

ये भी पढ़ें: रजत पाटीदार ने बदल दिया RCB का इतिहास, विराट कोहली-अनिल कुंबले भी नहीं कर पाए ऐसा

रजत पाटीदार ने धर्मशाला में मचाया तूफान

मैदान पर कप्तान रजत पाटीदार ने एक बार फिर सामने से नेतृत्व करते हुए सिर्फ 33 गेंदों में 93 रनों की आक्रामक पारी खेली. उनकी इस पारी ने टीम को 254/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. यह आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है. गुजरात टाइटंस के पास इस हमले का कोई जवाब नहीं था और उनकी पूरी टीम दबाव में बिखर गई. आरसीबी ने गुजरात को 162 रनों पर ढेर कर दिया.