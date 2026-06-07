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'कंधे पर हाथ रखा तो...,' विराट से मुलाकात पर भावुक हुए ऑरेंज कैप विजेता वैभव सूर्यवंशी, खुद को बताया RCB का फैन

Vaibhav Sooryavanshi Virat Kohli: आईपीएल 2026 फाइनल के बाद विराट कोहली और 15 साल के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी के बीच हुई खास बातचीत का खुलासा हुआ है. जानें 'किंग' कोहली की वो सलाह जिसने इस युवा खिलाड़ी का दिल जीत लिया और क्यों वैभव के लिए यह पल एक 'सपने' जैसा था.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 07, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:20 PM IST
'कंधे पर हाथ रखा तो...,' विराट से मुलाकात पर भावुक हुए ऑरेंज कैप विजेता वैभव सूर्यवंशी, खुद को बताया RCB का फैन
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली. Photo Credit: Screengrab

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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