'कंधे पर हाथ रखा तो...,' विराट से मुलाकात पर भावुक हुए ऑरेंज कैप विजेता वैभव सूर्यवंशी, खुद को बताया RCB का फैन

Vaibhav Sooryavanshi Virat Kohli: आईपीएल 2026 फाइनल के बाद विराट कोहली ने व्यक्तिगत रूप से 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को बधाई दी थी. उन्होंने वैभव से बातचीत की, जिसने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीत लिया. अब सूर्यवंशी ने खुलासा किया है कि उनकी बातचीत के दौरान कोहली ने उन्हें वास्तव में क्या सलाह दी थी. राजस्थान रॉयल्स के इस युवा खिलाड़ी ने अपनी बातचीत को याद करते हुए यह भी बताया कि वह विराट कोहली के बहुत बड़े प्रशंसक थे और पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के फैन थे.
राजस्थान रॉयल्स द्वारा शयेर किए गए एक वीडियो में सूर्यवंशी ने कहा, "सच कहूं तो, जब विराट भैया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा... मैं पहले RCB का प्रशंसक हुआ करता था. वास्तव में, मैं विराट कोहली का बहुत, बहुत बड़ा प्रशंसक था. इसलिए जब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे बात करना शुरू किया, तो वास्तव में ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं. जिस तरह से उन्होंने बात की, उससे ऐसा लगा ही नहीं कि वह वास्तव में विराट कोहली है.''
A honest, wholesome conversation with IPL’s MVP, Vaibhav Sooryavanshi pic.twitter.com/8jgFmWsKtw
— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) June 7, 2026
सूर्यवंशी ने कोहली द्वारा दी गई सलाह के बारे में विस्तार से बताया. 15 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा, ''उन्होंने मुझसे एक बड़े भाई की तरह बात की, यह समझाया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूं. मैं और क्या कर सकता हूं, मुझे किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. मुझे अपना ध्यान कहां लगाना चाहिए और भविष्य में मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए.'' कोहली ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जो कुछ भी मिला है वह मेहनत और विश्वास की वजह से मिला है और उन्हें बाहरी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए.
अपनी एक टोपी पर कोहली के ऑटोग्राफ मिलने पर सूर्यवंशी ने बताया कि वह उस कैप को बहुत सहेज कर रखते हैं. उन्होंने कहा, "मैंने उस कैप को बहुत पहना. जब मेरे पास ऑरेंज कैप नहीं होती थी, तो मैं वही वाली टोपी पहनता था.''
The best piece of advice the 15-year old Vaibhav Suryavanshi could get! And who better than Virat Kohli to help fuel his fire in the right direction.… pic.twitter.com/MUqCRBo0la
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 3, 2026
वैभव और कोहली आईपीएल 2026 के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से थे. सूर्यवंशी ने 16 मैचों में 237 की स्ट्राइक-रेट से 776 रन बनाए, और ऑरेंज कैप के साथ-साथ 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' (MVP) का पुरस्कार भी जीता. वहीं दूसरी ओर, कोहली ने आरसीबी के लिए बल्लेबाजी की कमान संभाली और 675 रन बनाए, जिससे उनकी टीम लगातार दूसरी बार खिताब जीतने में सफल रही.