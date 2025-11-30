Advertisement
trendingNow13024235
Hindi Newsक्रिकेट

रांची में गरमाया माहौल... कुलदीप ने लिया विकेट तो विराट कोहली ने ऐसा क्या किया? फैंस बोले- अब कोच की खैर नहीं!

India vs South Africa 1st ODI: गुवाहाटी में हुए टेस्ट के दौरान साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कॉनरॉड ने एक विवादित बयान दिया था. जाहिर है अफ्रीकी कोच का वो शर्मनाक बयान उन्हें पसंद नहीं आई होगी. यही वजह है कि जब रांची में कुलदीप यादव ने टोनी डी जॉर्जी का शिकार किया तो कोहली साउथ अफ्रीका की ड्रेसिंग रूम की तरफ देखकर दहाड़ते दिखे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 30, 2025, 07:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli aggressive celebration
Virat Kohli aggressive celebration

India vs South Africa 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली ने शानदार शतक जड़कर रांची स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस का दिन बना दिया. स्टार बल्लेबाज ने ODI करियर का 52वां शतक ठोका और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी एक फॉर्मेट में सबसे अधिक सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी बन गए. बल्ले से जलवा दिखाने के बाद विराट कोहली अलग तेवर लेकर मैदान पर उतरे. उन्हें इस अंदाज में देख फैंस ये बोल रहे हैं कि अब टेस्ट सीरीज में विवादित बयान देने वाले साउथ अफ्रीकी हेड कोच की खैर नहीं है.

दरअसल, गुवाहाटी में हुए टेस्ट के दौरान साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कॉनरॉड ने एक विवादित बयान दिया था. उनकी टीम मजबूत स्थिति में थी और इसी को देखते हुए वो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सके. जब उनसे पूछा गया कि आपने देर से पारी घोषित करने का फैसला क्यों किया तो उन्होंने जवाब दिया- 'हम चाहते थे टीम इंडिया हमारे आगे गिड़गिड़ाए.'

विराट कोहली ने लेंगे 'बेइज्जती' का हिसाब!

विराट कोहली हमेशा से मैदान पर अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं. जाहिर है अफ्रीकी कोच का वो शर्मनाक बयान उन्हें पसंद नहीं आई होगी. यही वजह है कि जब रांची में कुलदीप यादव ने टोनी डी जॉर्जी का शिकार किया तो कोहली साउथ अफ्रीका की ड्रेसिंग रूम की तरफ देखकर दहाड़ते दिखे. ऐसा लगा जैसे वो कॉनरॉड से बेइज्जती का हिसाब लेना चाहते हैं. उनका ये अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

विराट कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड 

2023 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के 50 ODI शतक का महारिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब विराट कोहली ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने अपना 52वां शतक जड़ा और इसके साथ ही वो किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो कोहली के नाम अब 83 शतक हो गए हैं.

ये भी पढ़ें: विराट कोहली के शतक होते ही रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम में किसे दी गाली? VIDEO ने मचाई सनसनी

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
parliament session 2025
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
Dr. Subhash Chandra
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
Bus accident
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
Faisal Patel
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
Dr. Subhash Chandra
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
Air hostess molestation case
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
6 december babri masjid
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
Freebies Promises
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
bangladesh
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
Maharashtra
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना