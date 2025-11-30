रांची में गरमाया माहौल... कुलदीप ने लिया विकेट तो विराट कोहली ने ऐसा क्या किया? फैंस बोले- अब कोच की खैर नहीं!

India vs South Africa 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली ने शानदार शतक जड़कर रांची स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस का दिन बना दिया. स्टार बल्लेबाज ने ODI करियर का 52वां शतक ठोका और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी एक फॉर्मेट में सबसे अधिक सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी बन गए. बल्ले से जलवा दिखाने के बाद विराट कोहली अलग तेवर लेकर मैदान पर उतरे. उन्हें इस अंदाज में देख फैंस ये बोल रहे हैं कि अब टेस्ट सीरीज में विवादित बयान देने वाले साउथ अफ्रीकी हेड कोच की खैर नहीं है.

दरअसल, गुवाहाटी में हुए टेस्ट के दौरान साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कॉनरॉड ने एक विवादित बयान दिया था. उनकी टीम मजबूत स्थिति में थी और इसी को देखते हुए वो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सके. जब उनसे पूछा गया कि आपने देर से पारी घोषित करने का फैसला क्यों किया तो उन्होंने जवाब दिया- 'हम चाहते थे टीम इंडिया हमारे आगे गिड़गिड़ाए.'

विराट कोहली ने लेंगे 'बेइज्जती' का हिसाब!

विराट कोहली हमेशा से मैदान पर अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं. जाहिर है अफ्रीकी कोच का वो शर्मनाक बयान उन्हें पसंद नहीं आई होगी. यही वजह है कि जब रांची में कुलदीप यादव ने टोनी डी जॉर्जी का शिकार किया तो कोहली साउथ अफ्रीका की ड्रेसिंग रूम की तरफ देखकर दहाड़ते दिखे. ऐसा लगा जैसे वो कॉनरॉड से बेइज्जती का हिसाब लेना चाहते हैं. उनका ये अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.

विराट कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

2023 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के 50 ODI शतक का महारिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब विराट कोहली ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने अपना 52वां शतक जड़ा और इसके साथ ही वो किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो कोहली के नाम अब 83 शतक हो गए हैं.

