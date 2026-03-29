अभिषेक ने दी थी चेतावनी, कोहली ने दिल पर ले ली, आउट हुए हेड तो बीच मैदान पर दिखाया गुस्सा, वायरल हुआ VIDEO

Virat Kohli Celebration: इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है. शनिवार, 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का ओपनिंग मैच खेला गया. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बिल्कुल उसी अंदाज में सीजन की शुरुआत की, जैसे पिछले साल अंत किया था. आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से रौंदकर दो अंक बटोर लिए. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 69 रनों की शानदार पारी खेली. करीब 10 महीने बाद पहला टी20 मैच खेल रहे कोहली मैदान पर उसी अंदाज में नजर आए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं.

आईपीएल 2026 के आगाज से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा ने बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि उनके पार्टनर ट्रेविस हेड को आरसीबी के खिलाफ खेलना बेहद पसंद है. अभिषेक ने एक तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चेतावनी दी थी. लगता है उनकी ये बात विराट कोहली तक पहुंच गई थी.

कोहली ने ट्रेविस हेड को दिखाई आंख

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आईपीएल 2026 के पहले मैच में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी फ्लॉप हो गई. अभिषेक 7 रन और हेड 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. दोनों को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने एक ही ओवर में आउट किया. जब ट्रेविस हेड का विकेट मिला तो विराट कोहली काफी गुस्से में दिखे. वो गेंदबाज और कैच लेने वाले फील्डर से मिलने से पहले बल्लेबाज के पास पहुंच गए और गर्मजोशी से जश्न मनाया. कोहली की आंखों में गुस्सा साफतौर से दिखाई दे रहा था.

ईशान किशन पर भारी पड़े विराट कोहली

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए. आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर रहे ईशान किशन ने 38 गेंदों पर 80 रनों की तूफानी पारी खेली. हालांकि, उन्हें बाकी बल्लेबाजों से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला. इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को फिल सॉल्ट के रूप में पहला झटका लगा, लेकिन उसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने महफिल लूट ली. दोनों के बीच 45 गेंदों पर 101 रनों की पार्टनरशिप हुई. पडिक्कल ने 26 गेंदों पर 61 रन और कोहली ने 38 गेंदों पर 69 रनों की दमदार पारी खेली. आरसीबी ने महज 15.4 ओवरों में 202 रनों का पीछा कर इतिहास रच दिया. आईपीएल के इतने सालों के इतिहास में इतने कम गेंदों पर 200+ रनों का पीछा कभी नहीं हुआ था.

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