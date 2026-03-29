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Hindi Newsक्रिकेटअभिषेक ने दी थी चेतावनी, कोहली ने दिल पर ले ली, आउट हुए हेड तो बीच मैदान पर दिखाया गुस्सा, वायरल हुआ VIDEO

अभिषेक ने दी थी चेतावनी, कोहली ने दिल पर ले ली, आउट हुए हेड तो बीच मैदान पर दिखाया गुस्सा, वायरल हुआ VIDEO

Virat Kohli Celebration: इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले से हुई. डिफेंडिंग चैंपियन ने SRH को 6 विकेट से रौंद दिया. इस मैच में स्टार खिलाड़ी विराट कोहली अपने पुराने मोड में नजर आए. ट्रेविस हेड का विकेट मिलने के बाद उन्होंने जिस अंदाज में जश्न मनाया वो वायरल हो रहा है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 29, 2026, 03:36 PM IST
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अभिषेक ने दी थी चेतावनी, कोहली ने दिल पर ले ली (Screengrabs/instagram)
अभिषेक ने दी थी चेतावनी, कोहली ने दिल पर ले ली (Screengrabs/instagram)

Virat Kohli Celebration: इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है. शनिवार, 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का ओपनिंग मैच खेला गया. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बिल्कुल उसी अंदाज में सीजन की शुरुआत की, जैसे पिछले साल अंत किया था. आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से रौंदकर दो अंक बटोर लिए. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 69 रनों की शानदार पारी खेली. करीब 10 महीने बाद पहला टी20 मैच खेल रहे कोहली मैदान पर उसी अंदाज में नजर आए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं.

आईपीएल 2026 के आगाज से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा ने बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि उनके पार्टनर ट्रेविस हेड को आरसीबी के खिलाफ खेलना बेहद पसंद है. अभिषेक ने एक तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चेतावनी दी थी. लगता है उनकी ये बात विराट कोहली तक पहुंच गई थी.

कोहली ने ट्रेविस हेड को दिखाई आंख

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आईपीएल 2026 के पहले मैच में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी फ्लॉप हो गई. अभिषेक 7 रन और हेड 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. दोनों को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने एक ही ओवर में आउट किया. जब ट्रेविस हेड का विकेट मिला तो विराट कोहली काफी गुस्से में दिखे. वो गेंदबाज और कैच लेने वाले फील्डर से मिलने से पहले बल्लेबाज के पास पहुंच गए और गर्मजोशी से जश्न मनाया. कोहली की आंखों में गुस्सा साफतौर से दिखाई दे रहा था.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ईशान किशन पर भारी पड़े विराट कोहली

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए. आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर रहे ईशान किशन ने 38 गेंदों पर 80 रनों की तूफानी पारी खेली. हालांकि, उन्हें बाकी बल्लेबाजों से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला. इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को फिल सॉल्ट के रूप में पहला झटका लगा, लेकिन उसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने महफिल लूट ली. दोनों के बीच 45 गेंदों पर 101 रनों की पार्टनरशिप हुई. पडिक्कल ने 26 गेंदों पर 61 रन और कोहली ने 38 गेंदों पर 69 रनों की दमदार पारी खेली. आरसीबी ने महज 15.4 ओवरों में 202 रनों का पीछा कर इतिहास रच दिया. आईपीएल के इतने सालों के इतिहास में इतने कम गेंदों पर 200+ रनों का पीछा कभी नहीं हुआ था.

(ये भी पढ़ें: इस धांसू रिकॉर्ड के साथ T20 क्रिकेट में एशिया के नए किंग बने विराट कोहली)

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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