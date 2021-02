Ind vs Eng: Joe Root के आउट होने पर Virat Kohli ने ऐसे किया सेलिब्रेट, Twitter पर वायरल हो रहा Video

अहमदाबाद: टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं. क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली अलग शख्सियत हैं. बल्लेबाजी हो या कप्तानी विराट कोहली अपना तेवर बरकरार रखते हैं और अपनी भावनाएं छिपाते नहीं.

आक्रामकता ही विराट कोहली (Virat Kohli) का सबसे बड़ा हथियार है, जिससे वह विरोधी टीमों में खौफ पैदा करते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेले जा रहे डे-नाइट टेस्ट मैच के पहले दिन विराट कोहली ने इंग्लिश कप्तान जो रूट के आउट होने के बाद जिस अंदाज में जश्न मनाया, उसकी हर जगह चर्चा हो रही है.

विराट कोहली ने जिस एग्रेशन में सेलिब्रेट किया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Kohli making me forget my sickness and making me jump up & down Aggressive Kohli & this celebration #INDvENG pic.twitter.com/a1kx7qu6a1

"The way my Celebration, Aggression and even my Celebration is more than bowlers is that's me. But by staying within the limits." - Virat Kohli

— CricketMAN2 (@man4_cricket) February 19, 2021