Video: रबाडा को धोया, गुस्सा दिखाया! विराट के दम पर लड़ रही RCB, लेकिन गुजरात ने पलटा पासा

IPL 2026 Virat Kohli vs Shubman Gill: गुजरात टाइटंस ने मजबूत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल 2026 के 42वें में हराकर 2 अंक हासिल कर लिए हैं. उसने गुरुवार (30 अप्रैल) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जेसन होल्डर के ऑलराउंडर खेल की बदौलत 4 विकेट से मैच को जीत लिया. उसके अब 9 मैचों में 10 अंक हो गए हैं और वह अभी भी अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है. आरसीबी के 9 मैचों में 12 प्वॉइंट के साथ दूसरे पायदान पर बरकरार है.

गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. आरसीबी ने 19.2 ओवर में 155 रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल ने 40 रन बनाए. गुजरात के लिए अरशद खान ने 3 विकेट लिए. जवाब में गुजरात ने 15.5 ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बनाकर मैच को जीत लिया. उसके लिए कप्तान गिल ने 43, जोस बटलर ने 39 और राहुल तेवतिया ने नाबाद 27 रन बनाकर मैच को समाप्त कर दिया. होल्डर ने 10 गेंद पर 12 रन बनाए और 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए. उन्होंने जितेश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड को आउट किया. होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला.

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कोहली का 'डेथ स्टेयर' वायरल हो गया

मैच का सबसे बड़ा रोमांच पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर आया जब शुभमन गिल ने कवर्स के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की. रिंग में तैनात कोहली ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और एक शानदार कैच लपका. इसके बाद जो दिखा वह 'विंटेज कोहली' था. गिल की तरफ एक तीखी नजर (डेथ स्टेयर), जश्न की एक दहाड़ और जोश से भरा वह अंदाज जिसने मैदान पर आरसीबी की ऊर्जा को कुछ पलों के लिए चरम पर पहुंचा दिया.

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गिल के विकेट ने मैच में जान फूंक दी

शुभमन गिल और साई सुदर्शन के पवेलियन लौटने के बाद आरसीबी को जीत की उम्मीद दिखने लगी थी. गुजरात का टॉप ऑर्डर अक्सर उनके मैचों की दिशा तय करता है, ऐसे में कोहली का आक्रामक जश्न उस विकेट की अहमियत को साफ बयां कर रहा था. कम स्कोर का बचाव कर रही टीम के लिए खेल में विश्वास अचानक वापस लौट आया था. हालांकि, आरसीबी की टीम गिल का विकेट हासिल करने के बावजूद अंत में मैच को नहीं जीत पाई.