GT vs RCB: वही आक्रामकता और वही दहाड़.. 36 साल के होकर भी नहीं बदले विराट, गिल को आंख दिखाकर दी विदाई

भारतीय दिग्गज विराट कोहली की आक्रामकता ने इंडियन क्रिकेट की काया पलट कर दी. उनकी आक्रामकता के चर्चे हमेशा होते हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि विराट उम्र ढलने के साथ शांत हो गए हैं. लेकिन गुजरात के खिलाफ मुकाबले में विराट कोहली की पुरानी झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है. विराट कोहली में वही पुरानी आक्रामकता और वही दहाड़ देखने को मिली. उन्होंने शुभमन गिल को ऐसे विदाई दी कि सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है.

विराट ने लपका गिल का कैच

शुभमन गिल आरसीबी के खिलाफ बैटिंग में हावी नजर आ रहे थे. उन्होंने ताबड़तोड़ 18 गेंद में 43 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के जमाए. उन्होंने आतिशी बैटिंग से जीत की नींव रख दी थी और आरसीबी के गेंदबाज उनके विकेट की तलाश कर रहे थे. भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें जाल में फंसाया और विराट कोहली ने गिल का कैच लपका. कैच लेने के बाद विराट कोहली ने आक्रामक अंदाज में इस विकेट को सेलीब्रेट किया और गिल को आंख दिखाकर सैंड ऑफ दिया. उनका ये सेलीब्रेशन खूब वायरल है.

गिल ने हेजलवुड के ओवर में ठोके 24 रन

आरसीबी ने बड़ी मुश्किल से गुजरात के सामने 156 रन का लक्ष्य रखा था. आरसीबी की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन गिल की तेज शुरुआत ने टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. गिल ने भुवनेश्वर के शुरुआती ओवर में एक छक्का और एक चौका जमाया और फिर जोश हेज़लवुड के एक ही ओवर में 24 रन ठोक डाले. ऐसा करते हुए, वह गुजरात टाइटन्स के लिए 100 छक्के जड़ने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए.

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आरसीबी को मिली 4 विकेट की हार

आरसीबी की टीम को 4 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा जबकि गुजरात की टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की. भुवी ने मुकाबले में जान डाली क्योंकि उन्होंने शुभमन गिल, जोस बटलर और साई सुदर्शन के अहम विकेट झटके. भुवी ने पर्पल कैप पर भी कब्जा जमाया, लेकिन छोटे टारगेट के चलते टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सके. गुजरात ने अपने 9 मैच में से 5 जीत दर्ज कर ली हैं.