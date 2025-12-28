Advertisement
trendingNow13056548
Hindi Newsक्रिकेटविराट-रहाणे के क्लब में स्टोक्स की एंट्री, बॉक्सिंग डे टेस्ट में कंगारूओं का घमंड तहस-नहस

विराट-रहाणे के क्लब में स्टोक्स की एंट्री, बॉक्सिंग डे टेस्ट में कंगारूओं का घमंड तहस-नहस

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने राहत की सांस ली. मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम ने कंगारूओं को 4 विकेट से हराया. बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम ने चौथे मैच में जीत दर्ज की और क्लीन स्वीप होने से बच गए. कप्तान स्टोक्स ने इसी जीत के साथ टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की खास फेहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब रहे.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 28, 2025, 05:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ben stokes
Ben stokes

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने राहत की सांस ली. मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम ने कंगारूओं को 4 विकेट से हराया. बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम ने चौथे मैच में जीत दर्ज की और क्लीन स्वीप होने से बच गए. इंग्लैंड के लिए ये महज जीत नहीं बल्कि एक बड़ी उपलब्धि थी. 15 सालों बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मैच जीता है. कंगारुओं से 1 जीत के लिए तरह रही इंग्लैंड के लिए ये बुरे सपने जैसा था, जो कि स्टोक्स की कप्तानी में टूट गया. कप्तान स्टोक्स ने इसी जीत के साथ टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की खास फेहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब रहे.

विराट कोहली हैं नंबर 1
साल 2018 में टीम इंडिया के उस समय के टेस्ट कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुसकर हराया था. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 137 रनों के बड़े अंतर से मात दी थी. यह मैच 26 से 30 दिसंबर के बीच खेला गया था. विराट कोहली की कप्तानी में साल 2010 के बाद ऑस्ट्रेलिया को हार मिली थी. इंग्लैंड ने तब 157 रनों से कंगारूओं को मात दिया था.

रहाणे ने दिलाई थी जीत
कोहली की कप्तानी में साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी जीता और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने नाम किया. उस समय विराट कोहली कुछ निजी वजह से पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं थे और टीम की बागडोर अजिंक्य रहाणे के हाथों में थी. रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 26-30 दिसंबर के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच फतह किया और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऐतिहासिक जीत हासिल की.

Add Zee News as a Preferred Source

बेन स्टोक्स की एंट्री
साल 2010 के बाद ऑस्ट्रेलिया को महज 2 बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचों में हार मिली थी. टीम इंडिया के कप्तानों ने साल 2018 और 2020 में ये कारनामा किया था. अब जब इंग्लैंड बेहद ही बुरी परिस्थिति में फंसी हुई थी. ऐसे में बेन स्टोक्स की कप्तानी ना सिर्फ क्लीन स्वीप होने से बची, बल्कि बेन स्टोक्स ने रहाणे और कोहली की स्पेशल फेहरिस्त में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया और अब इन दोनों खिलाड़ियों के साथ उनका नाम भी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीतने वाले कप्तानों में शुमार हो गया है.

ये भी पढ़ें : कोहली से बुमराह तक, IPL में वफादारी की मिसाल 10 सीजन, 1 टीम और 3 सुपरस्टार खिलाड़ी

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Virat KohliAjinkya RahaneBen Stokes

Trending news

राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां