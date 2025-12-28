विराट-रहाणे के क्लब में स्टोक्स की एंट्री, बॉक्सिंग डे टेस्ट में कंगारूओं का घमंड तहस-नहस

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने राहत की सांस ली. मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम ने कंगारूओं को 4 विकेट से हराया. बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम ने चौथे मैच में जीत दर्ज की और क्लीन स्वीप होने से बच गए. इंग्लैंड के लिए ये महज जीत नहीं बल्कि एक बड़ी उपलब्धि थी. 15 सालों बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मैच जीता है. कंगारुओं से 1 जीत के लिए तरह रही इंग्लैंड के लिए ये बुरे सपने जैसा था, जो कि स्टोक्स की कप्तानी में टूट गया. कप्तान स्टोक्स ने इसी जीत के साथ टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की खास फेहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब रहे.

विराट कोहली हैं नंबर 1

साल 2018 में टीम इंडिया के उस समय के टेस्ट कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुसकर हराया था. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 137 रनों के बड़े अंतर से मात दी थी. यह मैच 26 से 30 दिसंबर के बीच खेला गया था. विराट कोहली की कप्तानी में साल 2010 के बाद ऑस्ट्रेलिया को हार मिली थी. इंग्लैंड ने तब 157 रनों से कंगारूओं को मात दिया था.

रहाणे ने दिलाई थी जीत

कोहली की कप्तानी में साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी जीता और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने नाम किया. उस समय विराट कोहली कुछ निजी वजह से पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं थे और टीम की बागडोर अजिंक्य रहाणे के हाथों में थी. रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 26-30 दिसंबर के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच फतह किया और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऐतिहासिक जीत हासिल की.

बेन स्टोक्स की एंट्री

साल 2010 के बाद ऑस्ट्रेलिया को महज 2 बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचों में हार मिली थी. टीम इंडिया के कप्तानों ने साल 2018 और 2020 में ये कारनामा किया था. अब जब इंग्लैंड बेहद ही बुरी परिस्थिति में फंसी हुई थी. ऐसे में बेन स्टोक्स की कप्तानी ना सिर्फ क्लीन स्वीप होने से बची, बल्कि बेन स्टोक्स ने रहाणे और कोहली की स्पेशल फेहरिस्त में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया और अब इन दोनों खिलाड़ियों के साथ उनका नाम भी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीतने वाले कप्तानों में शुमार हो गया है.

