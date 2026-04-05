CSK के सबसे बड़े 'दुश्मन' बने विराट कोहली, बनाया IPL में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे अधिक रन का महारिकॉर्ड

Virat Kohli Record against CSK: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर रिकॉर्ड बुक को हिलाते हुए बड़ा कारनामा किया है. यूं कहें कि 'किंग' कोहली चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं तो गलत नहीं होगा. रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए विराट कोहली अब आईपीएल में किसी टीम के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. रविवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 18 गेंदों पर 28 रनों की पारी के दौरान उन्होंने ये बड़ा कारनामा किया. इससे पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1161 रन बनाए हैं. अब कोहली हिटमैन से आगे निकल चुके हैं. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल में अभी तक 1174 रन बना लिए हैं.

विराट कोहली आईपीएल के पहले साल से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेल रहे हैं. जब भी RCB का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होता है तो फैंस की उम्मीदें कोहली से ज्यादा होती है. स्टार बल्लेबाज ने अपने तमाम फैंस को कभी निराश नहीं किया है. सालों से CSK के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने आईपीएल में एक अद्भुत कारनामा कर दिखाया है.

आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन

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1174 रन - विराट कोहली बनाम सीएसके*

1161 रन - रोहित शर्मा बनाम केकेआर

1159 रन - विराट कोहली बनाम पीबीकेएस

1134 रन - डेविड वार्नर बनाम पीबीकेएस

1130 रन - विराट कोहली बनाम डीसी

1093 रन - डेविड वार्नर बनाम केकेआर

1092 रन - रोहित शर्मा बनाम डीसी

1057 रन - शिखर धवन बनाम सीएसके

1021 रन - विराट कोहली बनाम केकेआर

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. शुरुआती तीन ओवरों में तो ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन उसके बाद रनों की सुनामी देखने को मिली. कोहली, सॉल्ट, पडिक्कल और पाटीदार सब ने आक्रामक बैटिंग की, लेकिन महफिल तो टिम डेविड ने लूटी. उनके आगे CSK के गेंदबाज रहम की भीख मांगते दिखे, लेकिन डेविड आज रुकने के मूड में नहीं थे. 280.00 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 25 गेंदों पर 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और RCB का स्कोर 250 रन तक पहुंचा दिया.