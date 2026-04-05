Advertisement
trendingNow13167063
Hindi Newsक्रिकेटCSK के सबसे बड़े दुश्मन बने विराट कोहली, बनाया IPL में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे अधिक रन का महारिकॉर्ड

CSK के सबसे बड़े 'दुश्मन' बने विराट कोहली, बनाया IPL में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे अधिक रन का महारिकॉर्ड

Virat Kohli Record against CSK: आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर रिकॉर्ड बुक को हिलाते हुए बड़ा कारनामा किया है. वो आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने ये कारनामा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 05, 2026, 10:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CSK के सबसे बड़े 'दुश्मन' बने विराट कोहली, बनाया IPL में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे अधिक रन का महारिकॉर्ड

Virat Kohli Record against CSK: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर रिकॉर्ड बुक को हिलाते हुए बड़ा कारनामा किया है. यूं कहें कि 'किंग' कोहली चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं तो गलत नहीं होगा. रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए विराट कोहली अब आईपीएल में किसी टीम के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. रविवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 18 गेंदों पर 28 रनों की पारी के दौरान उन्होंने ये बड़ा कारनामा किया. इससे पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1161 रन बनाए हैं. अब कोहली हिटमैन से आगे निकल चुके हैं. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल में अभी तक 1174 रन बना लिए हैं.

विराट कोहली आईपीएल के पहले साल से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेल रहे हैं. जब भी RCB का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होता है तो फैंस की उम्मीदें कोहली से ज्यादा होती है. स्टार बल्लेबाज ने अपने तमाम फैंस को कभी निराश नहीं किया है. सालों से CSK के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने आईपीएल में एक अद्भुत कारनामा कर दिखाया है.

आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन

Add Zee News as a Preferred Source

1174 रन - विराट कोहली बनाम सीएसके*
1161 रन - रोहित शर्मा बनाम केकेआर
1159 रन - विराट कोहली बनाम पीबीकेएस 
1134 रन - डेविड वार्नर बनाम पीबीकेएस 
1130 रन - विराट कोहली बनाम डीसी
1093 रन - डेविड वार्नर बनाम केकेआर
1092 रन - रोहित शर्मा बनाम डीसी
1057 रन - शिखर धवन बनाम सीएसके
1021 रन - विराट कोहली बनाम केकेआर

 

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. शुरुआती तीन ओवरों में तो ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन उसके बाद रनों की सुनामी देखने को मिली. कोहली, सॉल्ट, पडिक्कल और पाटीदार सब ने आक्रामक बैटिंग की, लेकिन महफिल तो टिम डेविड ने लूटी. उनके आगे CSK के गेंदबाज रहम की भीख मांगते दिखे, लेकिन डेविड आज रुकने के मूड में नहीं थे. 280.00 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 25 गेंदों पर 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और RCB का स्कोर 250 रन तक पहुंचा दिया.

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

असम में AIUDF के लिए गरजे ओवैसी, मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP-कांग्रेस के लिए क्या बचा?
assam election 2026
असम में AIUDF के लिए गरजे ओवैसी, मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP-कांग्रेस के लिए क्या बचा?
20000 टन गैस लेकर टैंकर आ रहा भारत, LPG से लदे 'ग्रीन आशा’ जल्द पहुंचेगा इंडिया
LPG
20000 टन गैस लेकर टैंकर आ रहा भारत, LPG से लदे 'ग्रीन आशा’ जल्द पहुंचेगा इंडिया
सड़कें सिकुड़ीं, फुटपाथ गायब, पैदल चलने वाले..., हालात बदलने के लिए आपके हक की बात
Social Awareness
सड़कें सिकुड़ीं, फुटपाथ गायब, पैदल चलने वाले..., हालात बदलने के लिए आपके हक की बात
हेमा, कंगना से लेकर मिथुन तक...जानिए बंगाल के लिए BJP के स्टार प्रचारकों में कौन-कौन
West Bengal elections 2026
हेमा, कंगना से लेकर मिथुन तक...जानिए बंगाल के लिए BJP के स्टार प्रचारकों में कौन-कौन
'जुबिन गर्ग को 100 दिन के अंदर न्याय देने जा रहे हैं...', असम में बोले राहुल गांधी
Assam Elections 2026
'जुबिन गर्ग को 100 दिन के अंदर न्याय देने जा रहे हैं...', असम में बोले राहुल गांधी
मुख्यमंत्री सेहत योजना: दिल से लेकर कैंसर तक की बीमारियों में बड़ा सहारा
cm sehat yojana
मुख्यमंत्री सेहत योजना: दिल से लेकर कैंसर तक की बीमारियों में बड़ा सहारा
TMC ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया... कूच बिहार से PM मोदी ममता दीदी पर जमकर बरसे
West Bengal Election 2026
TMC ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया... कूच बिहार से PM मोदी ममता दीदी पर जमकर बरसे
महाराष्ट्र में समंदर के जरिए न आ पाएंगे घुसपैठिए, फौरन रेड अलर्ट देगा ये स्मार्ट ऐप
Maharashtra
महाराष्ट्र में समंदर के जरिए न आ पाएंगे घुसपैठिए, फौरन रेड अलर्ट देगा ये स्मार्ट ऐप
कांग्रेस के 3 पासपोर्ट वाले आरोप पर हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार;कहा- अगले 2 दिन में
Assam Assembly Elections 2026
कांग्रेस के 3 पासपोर्ट वाले आरोप पर हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार;कहा- अगले 2 दिन में
स्कूल से घर लौट रहा था परिवार, अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों समेत हो गई मौत
Maharashtra news
स्कूल से घर लौट रहा था परिवार, अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों समेत हो गई मौत