Advertisement
trendingNow13054582
Hindi Newsक्रिकेटफ्री का मजा खत्म... अब रोहित-कोहली को देखने के लिए जेब करनी होगी ढीली, नोट कर लें अगला शेड्यूल

फ्री का मजा खत्म... अब रोहित-कोहली को देखने के लिए जेब करनी होगी ढीली, नोट कर लें अगला शेड्यूल

विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा और विराट कोहली के मुकाबले देखने के लिए फैंस के लिए फ्री में स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए. फ्री में रोहित-कोहली को लाइव देखने के लिए स्टेडियम खचाखच भरे नजर आए. लेकिन अब फ्री का मजा खत्म हो चुका है, अब रोहित-कोहली का स्टेडियम में एक्शन देखने के लिए जेब ढीली करनी होगी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 26, 2025, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma and Virat Kohli
Rohit Sharma and Virat Kohli

विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा और विराट कोहली के मुकाबले देखने के लिए फैंस के लिए फ्री में स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए. फ्री में रोहित-कोहली को लाइव देखने के लिए स्टेडियम खचाखच भरे नजर आए. लेकिन अब फ्री का मजा खत्म हो चुका है, अब रोहित-कोहली का स्टेडियम में एक्शन देखने के लिए जेब ढीली करनी होगी. रोहित शर्मा और विराट कोहली को विजय हजारे ट्रॉफी में 2-2 मैच खेलने थे जो पूरे हो चुके हैं. अभी तक की जानकारी के मुताबिक रोहित-कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में अब नजर नहीं आएंगे. 

धमाकेदार फॉर्म का फैंस ने उठाया लुत्फ

विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने ही विजय हजारे ट्रॉफी में फैंस का खूब मनोरंजन किया. रोहित ने 155 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली जबकि कोहली ने भी 139 रन ठोक डाले. दूसरे मैच में कोहली जबरदस्त फॉर्म में थे लेकिन बदकिस्मती से शतक से चूक गए. अब विराट कोहली और रोहित शर्मा का अगला शेड्यूल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज ही होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

कब से शुरू होगी न्यूजीलैंड सीरीज?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज 11 दिसंबर से होगा. रोहित शर्मा और विराट कोहली इस तीन मैच की वनड सीरीज में नजर आएंगे. इस सीरीज के लिए कभी भी इंडियन टीम का ऐलान हो सकता है. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की भी इंडियन टीम में वापसी हो सकती है. अय्यर कुछ महीनों से इंजरी के चलते क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. 

ये भी पढे़ं.. 176.66 का स्ट्राइक रेट और चौकों-छक्कों की बारिश.. T20 WC के स्क्वाड में नाम आते ही गरजा 'सिक्सर किंग'

कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग? 

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट-रोहित के चलते फैंस की भरमार देखने को मिलेगी. इस सीरीज के लिए जल्द ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी. इस सीर की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं. साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित-कोहली के बल्ले से जमकर धमाल देखने को मिला. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ नडे सीरीज में भी दोनों कीबैटिंग देखने लायक होगी. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma and Virat Kohli

Trending news

लाल किला धमाके में हुआ 40 Kg विस्फोटक का इस्तेमाल, गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा खुलासा
delhi bomb blast news
लाल किला धमाके में हुआ 40 Kg विस्फोटक का इस्तेमाल, गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा खुलासा
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
National News
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
hindi Jammu and Kashmir news
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश