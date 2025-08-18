काली पैंट, बेज शर्ट...अनुष्का शर्मा के साथ कुछ इस अंदाज में दिखे विराट कोहली, लंदन से आई वीडियो
काली पैंट, बेज शर्ट...अनुष्का शर्मा के साथ कुछ इस अंदाज में दिखे विराट कोहली, लंदन से आई वीडियो

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:18 AM IST
Virat and Anushka
Virat and Anushka

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की आए दिन कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. दोनों ही भारत के चर्चित कपल्स हैं. फैंस अक्सर इनको अपने कैमरे में कैद करते रहते हैं. आरसीबी के फाइनल जीतने के बाद विराट अपने परिवार संग वक्त बिता रहे हैं. अनुष्का शर्मा 7 सालों के लंबे समय से पर्दे से दूर हैं. वहीं विराट ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा कर दी थी. 

सोशल मीडिया पर विराट-अनुष्का का एक वीडियो तेजी से फैल रहा है. इसमें दोनों ही बिना किसी टेंशन के एक आम नागरिक की तरह सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं. कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में वनडे सीरीज के लिए टीम से जुड़ सकते हैं. वह टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. विराट को मैदान पर देखने के लिए फैंस बेताब हैं.

लंदन में परिवार के साथ चिल करते दिखे कपल्स

विराट और अनुष्का का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है, दोनों ही बिना किसी सिक्योरिटी के सड़कों पर चिल करते दिख रहे हैं. खास बात ये है कि इतने बड़े स्टारडम के बावजूद दोनों ही काफी कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं, खासकर विराट ब्लैक शॉर्ट्स और बेज स्वेटशर्ट में दिख रहे हैं.कोहली ने एक हाथ में पानी की बोतल ली है तो एक हाथ में छाता लिए नजर आ रहे हैं. वहीं एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा व्हाइट टॉप में काफी कैजुअल लुक में नजर आ रही हैं.

 

 

अधूरा रह गया सपना

विराट कोहली ने 29 जून 2024 को टी20 क्रिकेट से संन्यास लिया था. वहीं कोहली ने अपने टेस्ट करियर से 3 जनवरी 2025 को संन्यास की घोषणा कर दी थी. विराट कोहली भारत के क्रिकेट इतिहास के बेहद ही दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था उनका सपना है टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाना. ऐसे में उनका अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना फैंस को सन्न छोड़ गया. 

ये भी पढ़ें: सुनील गावस्कर नहीं...ये खिलाड़ी है टेस्ट में पहला दोहरा शतक ठोकने वाला भारतीय, इतिहास रचने में लगे थे 23 साल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेंगे वापसी

अक्टूबर 2025 से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज खेली जानी है. ऐसे में भारत के रन मशीन विराट कोहली जोरदार वापसी कर अपना परचम लहराना चाह रहे होंगे. उनके पास श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ने का बड़ा अवसर है. बता दें विराट कोहली ने अभी तक अपने वनडे करियर में खेले 302 मैचों में 14181 रन बनाए हैं. वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कोहली महज 54 रनों से पीछे हैं. इस सीरीज में उनके ये रिकॉर्ड तोड़ने का पास बेहतरीन मौका होगा.

