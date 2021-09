IND VS ENG: विराट-शास्त्री की गलती के चक्कर में टूट गया टीम इंडिया का सपना? ट्विटर पर भड़के लोग

नई दिल्ली: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का कोई नतीजा नहीं निकल सका. 2-1 से सीरीज में आगे चल रही भारतीय टीम के खेमे में कोरोना वायरस का कहर जमकर टूटा, जिसके बाद आखिरी मुकाबला रद्द करना पड़ा. हालांकि अब भी उम्मीदें हैं कि ये दोबारा खेला जाएगा. इसी बीच कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद उन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

दरअसल मुख्य कोच रवि शास्त्री और विराट कोहली टेस्ट सीरीज के दौरान एक पुस्तक लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए थे. जबकि बीसीसीआई सचिव जय शाह ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों से कहा था कि वे कोविड ​​​​-19 के खतरे के कारण किसी भी सार्वजनिक समारोह में शामिल न हों. जो खिलाड़ी इवेंट में नजर आए, उनमें कोहली के अलावा अजिंक्‍य रहाणे, चेतेश्‍वर पुजारा, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, सूर्यकुमार यादव समेत सपोर्ट स्‍टाफ के सदस्‍य भी मौजूद थे.

बता दें कि टीम इंडिया के सहायक फिजियो योगेश परमार गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. उनसे पहले मुख्य कोच रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर भी पॉजिटिव आए थे.

Ravi Shastri-Virat Kohli should be questioned harshly by @BCCI with the book launch in UK when ECB didn't acquire clearance.

Its clearly a breach. Shastri and other support staff were found COVID +ve later#IPL #Jarvo#shastri #kohli #ManchesterTest pic.twitter.com/SBwJfqSRk1

— रvendr (@Ravendr54504648) September 10, 2021