विराट कोहली और रोहित शर्मा एक-साथ नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

साल 2027 में ICC वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर महीने में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की धरती पर खेला जाएगा. भारत के पास 1983 और 2011 के बाद तीसरा ODI वर्ल्ड कप जीतने का मौका होगा. टीम इंडिया को अगर ICC वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी जीतनी है, तो उसे हर हाल में रोहित शर्मा और विराट कोहली के अनुभव की जरूरत होगी. हालांकि इसी बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा एक-साथ 2027 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएं.

विराट और रोहित एक-साथ नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को अफगानिस्तान के खिलाफ जून में होने वाले एकमात्र टेस्ट और तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जबकि सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर चर्चाएं अभी भी जारी हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और टीम मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के ODI भविष्य को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ फैसला मानने के बजाय, अब उनका अलग-अलग एनालिसिस करना शुरू कर दिया है.

BCCI की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

जहां एक ओर कोहली अपनी फिटनेस और फॉर्म से लगातार प्रभावित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हाल ही में रोहित शर्मा को लगी हैमस्ट्रिंग चोट चिंता का विषय बन गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि सेलेक्टर्स ने रोहित शर्मा की फिटनेस के बारे में जानकारी मांगी थी, क्योंकि चोट के चलते वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लगभग तीन हफ्तों से मैच नहीं खेल रहे थे. BCCI के एक सूत्र ने TOI को बताया, 'रोहित उन तीन हफ्तों के दौरान BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट करने नहीं गए थे.'

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रोहित शर्मा के लिए उम्र बनी बाधा

सूत्र ने कहा, 'रोहित शर्मा ने अपना वजन तो कम कर लिया है, लेकिन इस बात को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं कि क्या उनका शरीर हाई-परफॉर्मेंस वाले खेल का दबाव झेल पाएगा. उन्हें 50 ओवर तक फील्डिंग करनी होती है. ODI क्रिकेट में IPL की तरह 'इम्पैक्ट प्लेयर' का विकल्प मौजूद नहीं होता. जब आप 40 साल की उम्र के करीब पहुंच रहे होते हैं, तो शरीर को ठीक होने में थोड़ा समय लगता है.'

कोहली और रोहित को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता

सूत्र ने यह भी संकेत दिया कि टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ियों की तुलना में विराट कोहली शारीरिक रूप से अभी भी काफी आगे हैं. इस समय, विराट कोहली की फिटनेस और फॉर्म भारत के अधिकांश क्रिकेटरों से बेहतर है. लेकिन यह समझना जरूरी है कि अब कोहली और रोहित को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता. BCCI की मेडिकल टीम से सलाह-मशविरा करने के बाद रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर एक ठोस फैसला लेना जरूरी है.' रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि टीम मैनेजमेंट के अधिकारी रोहित शर्मा के बल्लेबाजी के उस कम आक्रामक रवैये से संतुष्ट नहीं हैं, जिसे उन्होंने 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कप्तानी छोड़ने के बाद से अपना रखा है.

रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 282 वनडे मैचों में 48.84 की औसत से 11577 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 61 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वनडे में रोहित शर्मा के नाम 9 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर 2 विकेट रहा है. रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था.

विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड

विराट कोहली ने भारत के लिए अब तक 311 वनडे मैचों में 58.71 की औसत से 14797 रन बनाए हैं, जिसमें 54 शतक और 77 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 183 रन रहा. वनडे में विराट कोहली के नाम 5 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 13 रन देकर 1 विकेट रहा है. विराट कोहली ने 18 अगस्त 2008 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 85 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली का नाम आता है. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक ठोके हैं.