BCCI Central Contracts: विराट-रोहित का होगा डिमोशन? शुभमन गिल की हो सकती है A+ ग्रेड में एंट्री

भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर चंद दिनों में एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है. 22 दिसंबर को BCCI एपेक्स काउंसिल की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में विराट कोहली और रोहित शर्मा के सेन्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चर्चा हो सकती है. विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं. अब ये दोनों बल्लेबाज एक ही फॉर्मेट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 11, 2025, 08:15 AM IST
भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर चंद दिनों में एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है. 22 दिसंबर को BCCI एपेक्स काउंसिल की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में विराट कोहली और रोहित शर्मा के सेन्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चर्चा हो सकती है. विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं. अब ये दोनों बल्लेबाज एक ही फॉर्मेट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं. ऐसी अटकलें हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को ए-प्लस कैटेगरी से बाहर किया जा सकता है.

विराट-रोहित का होगा डिमोशन?

विराट कोहली और रोहित शर्मा का डिमोशन होगा या नहीं फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही ZEE News इस खबर की पुष्टि करता है. एक खबर ये भी सामने आई है कि शुभमन गिल का प्रमोशन हो सकता है और उन्हें ए-प्लस कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है. BCCI के मौजूदा सेन्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा ही ए-प्लस कैटेगरी में आते हैं. बीसीसीआई चार वर्गों में खिलाड़ियों को सेन्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसमें ए प्लस (7 करोड़ रुपये सालाना), ग्रुप ए (5 करोड़ रुपये सालाना) ग्रुप बी (3 करोड़ रुपये सालाना), और ग्रुप सी (1 करोड़ रुपये सालाना) शामिल है.

किस ग्रेड में कितने मिलते हैं रुपये?

ग्रेड A+ - 7 करोड़ रुपये

ग्रेड A - 5 करोड़ रुपये

ग्रेड B - 3 करोड़ रुपये

ग्रेड C - 1 करोड़ रुपये

अंपायरों और मैच रेफरी की पेमेंट

BCCI की इस एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में इसके अलावा अंपायरों और मैच रेफरी की पेमेंट में बदलाव के साथ ही बोर्ड की डिजिटल प्रॉपर्टीज में अपडेट पर भी चर्चा की जाएगी. यह BCCI के अधिकारियों में बदलाव के बाद एपेक्स काउंसिल की पहली एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) होगी. हाल ही में मिथुन मन्हास BCCI के अध्यक्ष बने और सितंबर में रघुराम भट्ट को कोषाध्यक्ष बनाया गया, जबकि देवजीत सैकिया और प्रभतेज सिंह भाटिया को सचिव और संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया. बोर्ड के पिछले चुनावों में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जयदेव शाह भी काउंसलर के तौर पर शामिल हुए थे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

