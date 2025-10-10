Advertisement
आखिरकार विराट कोहली-रोहित शर्मा ने मान ली अजीत अगरकर की शर्त, अब इस टूर्नामेंट में भी चलाएंगे बल्ला

Virat Kohli Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट में इन दिनों रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर भूचाल मचा हुआ है. वनडे में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के बाद से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) आलोचकों के निशाने पर है. कोहली के करियर को लेकर भी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:41 AM IST
Virat Kohli Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट में इन दिनों रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर भूचाल मचा हुआ है. वनडे में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के बाद से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) आलोचकों के निशाने पर है. कोहली के करियर को लेकर भी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था. दोनों दिग्गजों को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. विराट और रोहित 2027 वनडे विश्व कप की दौड़ में बने रहने के लिए अब मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की बात मानते दिख रहे हैं.

विजय हजारे में खेल सकते हैं रोहित-कोहली

एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज शुरू होने से पहले कोहली और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम तीन या चार मैच खेल सकते हैं. यह खबर अगरकर के उस बयान के कुछ ही दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम की घोषणा करते समय रोहित और कोहली के घरेलू लिस्ट-ए टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद जताई थी. अगरकर ने साउथ अफ्रीका में होने वाले आगामी विश्व कप के लिए इन दोनों के चयन पर कोई निश्चित प्रतिबद्धता नहीं जताई थी, जिससे उनके घरेलू क्रिकेट खेलने की अटकलें तेज हो गई थीं.

घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह

अगरकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया था, ''मुझे लगता है कि हमने एक-दो साल पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जब भी खिलाड़ी उपलब्ध हों, उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए. मेरा मतलब है लंबी छुट्टी होने पर खुद को तरोताजा रखने और क्रिकेट खेलने का यही एकमात्र तरीका है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के कारण यह कितना संभव है, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर खिलाड़ी खाली हैं तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए.''

दोनों दिग्गजों का शेड्यूल

एक रिपोर्ट के अनुसार, कोहली और रोहित ने अगरकर की इस सलाह को गंभीरता से लिया है. खबर है कि वे 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम तीन मैच खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज की समाप्ति और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के शुरू होने के बीच दिल्ली और मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम छह राउंड खेले जाएंगे. अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति चाहती है कि ये दोनों दिग्गज इस टूर्नामेंट के लिए खुद को उपलब्ध रखें.

कब घरेलू क्रिकेट में खेलेंगे विराट-रोहित?

विशाखापत्तनम में 6 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे और 11 जनवरी को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के बीच पांच सप्ताह का अंतर है. विजय हजारे ट्रॉफी 24 दिसंबर से शुरू हो रही है. मुंबई के लिए (24, 26, 29, 31 दिसंबर, 3, 6, 8 जनवरी) छह राउंड के मैच होंगे. रोहित से उम्मीद की जाएगी कि वह टीम के साथ जुड़ने से पहले कम से कम तीन राउंड खेलें. विराट के लिए भी यही बात लागू होती है.''

घरेलू लिस्ट-ए में कब खेले थे ये सितारे?

विराट कोहली ने पिछली बार 2010 में दिल्ली के लिए घरेलू लिस्ट-ए टूर्नामेंट खेला था. सर्विसेज के खिलाफ उस मैच में उन्होंने नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए 16 रन बनाए थे. रोहित शर्मा ने पिछली बार 2018 में विजय हजारे ट्रॉफी में भाग लिया था, जब उन्होंने मुंबई के लिए हैदराबाद के खिलाफ सेमीफाइनल में 24 रन बनाए थे.

