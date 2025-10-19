Advertisement
trendingNow12967754
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs AUS: आधे घंटे में खत्म रोहित-कोहली का शोर, पर्थ में छाया सन्नाटा, नहीं पार हुआ दहाई का आंकड़ा

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का इंतजार खत्म हुआ. पर्थ में दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरीं तो फैंस की थकी आंखों को सुकून मिला, क्योंकि रोहित-कोहली की झलक दिख रही थी. लेकिन 37 गेंद में शोर गम में तब्दील हो गया. लगभग 200 दिन बाद उतरे रो-को दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 19, 2025, 09:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma
Rohit Sharma

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का इंतजार खत्म हुआ. पर्थ में दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरीं तो फैंस की थकी आंखों को सुकून मिला, क्योंकि रोहित-कोहली की झलक दिख रही थी. लेकिन 37 गेंद में शोर गम में तब्दील हो गया. लगभग 200 दिन बाद उतरे रो-को दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके. पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की टीम आते ही हावी हो गई. फैंस रोहित के विकेट से उबरे नहीं थे कि विराट ने डक आउट होकर फैंस के जख्मों पर कील ठोक दी. 

8 रन पर आउट हुए रोहित

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जब बतौर बल्लेबाज खेलने उतरे तो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने उनके सामने तीखी गेंदबाजी पेश की. रोहित शर्मा ने एक चौका लगाया तो सभी की उम्मीदें जागी लेकिन फिर जोश हेजलवुड के ओवर में स्लिप पर कैच दे बैठे. इसके बाद सभी की नजरें विराट कोहली पर थीं और कोहली भी कंगारू बॉलिंग के सामने फीके नजर आए. 

Add Zee News as a Preferred Source

डक आउट हुए विराट

विराट कोहली के सामने हेजलवुड और स्टार्क ने चैलेंज पेश किया. विराट का खाता 7 गेंदो के बाद भी नहीं खुला था. उन्होंने स्टार्क के ओवर में रिस्क लिया लेकिन कूपर को कैच थमा बैठे. उन्हें 0 के स्कोर पर ही वापस लौटना पड़ा. दोनों की इस फॉर्म ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है. रोहित शर्मा और विराट कोहली दो फॉर्मेट में संन्यास के बाद वैसे ही सेलेक्टर्स के रडार पर दिखे हैं.

ये भी पढे़ं.. 35 गेंद में शतक ठोकने वाले युवा का शोर... 12 साल में रणजी डेब्यू, 14 की उम्र में पटना में बजा डंका

गिल भी फुस्स

एशिया कप 2025 में शानदार फॉर्म में नजर आए शुभमन गिल का भी बल्ला इस मुकाबले में नहीं चला. गिल भी 18 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए. तीनों के विकेट तीन अलग-अलग गेंदबाजों ने आउट किया. नाथन एलिस ने गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. महज 25 रन के स्कोर पर 3 विकेट चले गए. अब श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और अक्षर पटेल जैसे स्टार खिलाड़ियों पर जिम्मा आ चुका है.

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs Aus

Trending news

सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला
India Pakistan Tension
सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
leopard
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
DNA
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए