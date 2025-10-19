IND vs AUS: आधे घंटे में खत्म रोहित-कोहली का शोर, पर्थ में छाया सन्नाटा, नहीं पार हुआ दहाई का आंकड़ा

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का इंतजार खत्म हुआ. पर्थ में दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरीं तो फैंस की थकी आंखों को सुकून मिला, क्योंकि रोहित-कोहली की झलक दिख रही थी. लेकिन 37 गेंद में शोर गम में तब्दील हो गया. लगभग 200 दिन बाद उतरे रो-को दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके. पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की टीम आते ही हावी हो गई. फैंस रोहित के विकेट से उबरे नहीं थे कि विराट ने डक आउट होकर फैंस के जख्मों पर कील ठोक दी.

8 रन पर आउट हुए रोहित

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जब बतौर बल्लेबाज खेलने उतरे तो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने उनके सामने तीखी गेंदबाजी पेश की. रोहित शर्मा ने एक चौका लगाया तो सभी की उम्मीदें जागी लेकिन फिर जोश हेजलवुड के ओवर में स्लिप पर कैच दे बैठे. इसके बाद सभी की नजरें विराट कोहली पर थीं और कोहली भी कंगारू बॉलिंग के सामने फीके नजर आए.

डक आउट हुए विराट

विराट कोहली के सामने हेजलवुड और स्टार्क ने चैलेंज पेश किया. विराट का खाता 7 गेंदो के बाद भी नहीं खुला था. उन्होंने स्टार्क के ओवर में रिस्क लिया लेकिन कूपर को कैच थमा बैठे. उन्हें 0 के स्कोर पर ही वापस लौटना पड़ा. दोनों की इस फॉर्म ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है. रोहित शर्मा और विराट कोहली दो फॉर्मेट में संन्यास के बाद वैसे ही सेलेक्टर्स के रडार पर दिखे हैं.

गिल भी फुस्स

एशिया कप 2025 में शानदार फॉर्म में नजर आए शुभमन गिल का भी बल्ला इस मुकाबले में नहीं चला. गिल भी 18 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए. तीनों के विकेट तीन अलग-अलग गेंदबाजों ने आउट किया. नाथन एलिस ने गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. महज 25 रन के स्कोर पर 3 विकेट चले गए. अब श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और अक्षर पटेल जैसे स्टार खिलाड़ियों पर जिम्मा आ चुका है.