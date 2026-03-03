अकाय के साथ कोहली तो अहान संग रोहित की मस्ती, पिता की ड्यूटी निभाते दिखे ROKO, मिनटों में वायरल हुआ VIDEO

Virat Kohli-Rohit Sharma: टीम इंडिया के दो धुरंधर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और T20I से संन्यास के बाद से परिवार के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है, जिसमें RO-KO पिता की ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं. रोहित और कोहली को उनके बेटों अहान और अकाय के साथ देखा गया, देखते ही देखते ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गई.

रोहित शर्मा अपने छोटे बेटे अहान के साथ एक मनोरंजन पार्क में मस्ती करते दिखे. हिटमैन अहान के साथ खिलौना ट्रेन में बैठे हुए दिखाई दिए. वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया. एक अन्य वीडियो में देख सकते हैं कि भिड़ को देखकर अहान थोड़े डरे हुए हैं. हालांकि, रोहित शर्मा पिता का कर्तव्य निभाते हुए बेटे के हाथ की उंगलियों को थामे हुए नजर आ रहे हैं.

पिता का फर्ज निभाते दिखे रोहित-कोहली

रोहित शर्मा अपने बेटे के साथ पार्क में मस्ती करते दिखे, वहीं विराट कोहली और अकाय को लंदन में सड़कों पर टहलते हुए देखा गया. कोहली स्थानीय लोगों से बात करते नजर आए, जबकि छोटा अकाय एक प्यारे से वीडियो में उन्हें देखता रहा. ये दोनों मोमेंट भले ही अलग-अलग जगहों का है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस दोनों को जोड़ते हुए शेयर कर रहे हैं, जो लोगों का दिल जीत रहा है.

What a lovely video of Rohit Sharma spending time playing with his son Ahaan.

रोहित-कोहली का 'मिशन 2027 वर्ल्ड कप'

रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ एकदिवसीय क्रिकेट में एक्टिव हैं और दोनों का लक्ष्य 2027 वर्ल्ड कप है. दोनों खिलाड़ी आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में एक साथ नजर आए थे, जहां कोहली ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 240 रन बनाए थे. आईपीएल 2026 के के बाद इसी साल भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान कोहली और रोहित अगली बार नीली जर्सी में मैदान पर नजर आएंगे.

