'रोहित और विराट को खेलना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप', दिग्गज क्रिकेटर ने मेसी का नाम लेकर BCCI को दी बड़ी सलाह

टीम इंडिया के एक पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को एक बड़ी सलाह दी है. इस दिग्गज क्रिकेटर के मुताबिक जिस तरह 39 साल की उम्र में लियोनल मेसी अर्जेंटीना के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेल रहे हैं. ठीक उसी तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली भी 2027 वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं. बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे भविष्य को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच, भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों का समर्थन किया है.
मोहम्मद कैफ का कहना है कि अगर भारत को साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप में चुनौती पेश करनी है, तो इनका अनुभव बहुत अहम होगा. हाल के हफ्तों में भारत की वर्ल्ड कप प्लान में रोहित और विराट की जगह को लेकर बहस तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि इस बड़े टूर्नामेंट से पहले इनमें से एक या दोनों सीनियर बल्लेबाजों को टीम से बाहर किया जा सकता है.
हालांकि, BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने हाल ही में उन अफवाहों को खारिज कर दिया कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे रोहित शर्मा का इस फॉर्मेट में आखिरी मैच होगा. क्रिकबज पर बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने कहा कि भारत रोहित और विराट के अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर सकता, खासकर साउथ अफ्रीका में होने वाले मैचों की परिस्थितियों को देखते हुए.
मोहम्मद कैफ ने कहा कि 2027 वर्ल्ड कप पिछले टूर्नामेंट्स की तुलना में बिल्कुल अलग चुनौती पेश करेगा, जिससे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी बहुत कीमती हो जाएगी. मोहम्मद कैफ ने कहा, '2027 का दौर बहुत महत्वपूर्ण होगा. लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह वर्ल्ड कप आसान नहीं होगा. परिस्थितियां अलग होंगी, पिचें बाउंसी होंगी और भारत को वहां इन दोनों खिलाड़ियों की जरूरत होगी. हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि वे अभी से ज्यादा से ज्यादा मैच खेलें और अच्छी फॉर्म में रहें.'
मोहम्मद कैफ ने रोहित और विराट के महत्व की तुलना फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी से की और कहा कि अनुभवी खिलाड़ी अक्सर सिर्फ रन या गोल करने से कहीं ज्यादा योगदान देते हैं. मोहम्मद कैफ ने कहा, 'लियोनेल मेसी 39 साल के हैं और उनकी टीम फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है. उन्होंने सेमीफाइनल में गोल नहीं किया, लेकिन एक असिस्ट दिया. अनुभव यही तो लाता है. जब आपके पास युवा खिलाड़ी होते हैं जो काम पूरा कर सकते हैं, तो अनुभवी खिलाड़ी उन्हें गाइड करना और मौके बनाना जानते हैं. इसलिए, जैसे मेसी अर्जेंटीना के लिए हैं, वैसे ही विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत के लिए वर्ल्ड कप में हैं.'
भारत के पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि खेलों में अनुभव का महत्व हमेशा एक जैसा रहता है. मोहम्मद कैफ ने कहा, 'चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट, अनुभव बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. विराट कोहली और रोहित शर्मा को सबसे महान वनडे खिलाड़ियों में गिना जाता है, इसलिए भारत को 100 प्रतिशत उनकी जरूरत होगी, खासकर साउथ अफ्रीका की परिस्थितियों में शुभमन गिल की कप्तानी में.'