Advertisement
trendingNow13033421
Hindi Newsक्रिकेट

विराट- रोहित का ODI दबदबा..., दुनिया का सबसे दमदार खिलाड़ी है नंबर 1, पूरे साल बल्ले से मचाई तबाही

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज को टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है. रोमांचक सीरीज में भारतीय धुरंधरों ने एक बार अपने जबरदस्त प्रदर्शन के दम पर आलोचकों के मुंह पर तमाचा मारा है.आज हम आपको बताएंगे भारतीय टीम के लिए साल 2025 में वनडे में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाने का काम किया है. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit and Virat
Rohit and Virat

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज को टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है. रोमांचक सीरीज में भारतीय धुरंधरों ने एक बार अपने जबरदस्त प्रदर्शन के दम पर आलोचकों के मुंह पर तमाचा मारा है. भारत ने साल 2025 का आखिरी वनडे मैच खेला, जिसे उन्होंने फतह भी किया. टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज में 2-0 से हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए वनडे सीरीज अपने नाम कर सभी प्रशंसकों का दिल जीत लिया. भारत के स्टार खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई. बहरहाल आज हम आपको बताएंगे भारतीय टीम के लिए साल 2025 में वनडे में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाने का काम किया है. 

विराट कोहली
साल 2025 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली हैं. कोहली ने साल 2025 में खेले 13 वनडे मुकाबलों में कुल 651 रन बनाए हैं.  इसी के साथ उन्होंने  3 शतक और 4 अर्धशतक ठोके हैं. इस दौरान उन्होंने 65.78 के धमाकेदार बल्लेबाजी औसत से रन बनाए हैं. कोहली का ये रन तब आया है जब उनके करियर पर तलवार लटक रही थी. कोहली ने अपने प्रदर्शन से विरोधियों के जवाब दे दिया है कि अभी उनमे काफी क्रिकेट बची है.

रोहित शर्मा

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे नंबर पर भारत के पूर्व कप्तान व सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम शुमार है. रोहित ने साल 2025 में खेले 14 वनडे मैचों में 50.90 की औसत से 650 रन  ठोके हैं. वह विराट कोहली से महज 2 रन पीछे रह गए नहीं तो वह उनसे भी आगे निकल जाते. रोहित ने इस दौरान 2 शतक ठोके और 2 अर्धशतक लगाए. रोहित और कोहली दोनों ही अब बस वनडे फॉर्मेट का हिस्सा हैं. दोनों का लक्ष्य साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप फतह करने का है. दोनों ही दिग्गज जिस तरीके के फॉर्म में हैं ये कहना गलत नहीं होगा वह अपने प्रदर्शन से आने वाले समय में भी धमाल मचाने वाले हैं.

जो रूट नंबर 1

आपको जानकर हैरानी हो रही होगी लेकिन ये वही जो रूट हैं जो मौजूदा समय में टेस्ट क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं. हालांकि, इन्होंने इस साल वनडे फॉर्मेट में भी जमकर तबाही मचाई है.  उन्होंने अपनी पहचान ही बदल कर रख दिया और दर्शाया कि वह ना सिर्फ वनडे बल्कि टेस्ट के भी एक घातक खिलाड़ी हैं. जो रूट ने साल 2025 में 15 वनडे मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 57.89 के बल्लेबाजी औसत से 3 शतक और 4 अर्धशतक की बदौलत 808 रन ठोकने का काम किया है. वह इस साल वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. 

ये भी पढ़ें: रूट ने की कपिल देव की बराबरी, टेस्ट इतिहास के सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड से जुड़ा नाम, जानें पूरा मामला

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

virat kohli and rohit sharma

Trending news

आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका
PM Modi
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका
अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम
Aadhaar card
अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम
भारत में 'ट्रंप रोड'! डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए CM ने किया बड़ा ऐलान
Donald Trump
भारत में 'ट्रंप रोड'! डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए CM ने किया बड़ा ऐलान
'जिन्ना के सामने झुके नेहरू, वंदे मातरम् के किए टुकड़े-टुकड़े', पीएम का बड़ा हमला
PM Modi
'जिन्ना के सामने झुके नेहरू, वंदे मातरम् के किए टुकड़े-टुकड़े', पीएम का बड़ा हमला
बाबरी, गीता, वंदे मातरम...क्या बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है?
west bengal vidhan sabha chunav
बाबरी, गीता, वंदे मातरम...क्या बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है?
'वंदे मातरम् गीत को राजनीतिक मुद्दा बना रही बीजेपी...', कांग्रेस ने साधा निशाना
Vande Mataram
'वंदे मातरम् गीत को राजनीतिक मुद्दा बना रही बीजेपी...', कांग्रेस ने साधा निशाना
ओला–रैपिडो से चलने वाले लोग हो जाएं सावधान! वरना जिंदगी में हो सकता है खतरा
bike-taxi service
ओला–रैपिडो से चलने वाले लोग हो जाएं सावधान! वरना जिंदगी में हो सकता है खतरा
Goa Club Fire: 25 मौत पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
Goa Fire Tragedy
Goa Club Fire: 25 मौत पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
आरक्षण का फर्जीवाड़ा! ईसाई बनने के बावजूद SC लाभ लेने वालों की नौकरियों पर खतरा
SC Reservation
आरक्षण का फर्जीवाड़ा! ईसाई बनने के बावजूद SC लाभ लेने वालों की नौकरियों पर खतरा
1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है
vande mataram geet
1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है