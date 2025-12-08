विराट- रोहित का ODI दबदबा..., दुनिया का सबसे दमदार खिलाड़ी है नंबर 1, पूरे साल बल्ले से मचाई तबाही

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज को टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है. रोमांचक सीरीज में भारतीय धुरंधरों ने एक बार अपने जबरदस्त प्रदर्शन के दम पर आलोचकों के मुंह पर तमाचा मारा है. भारत ने साल 2025 का आखिरी वनडे मैच खेला, जिसे उन्होंने फतह भी किया. टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज में 2-0 से हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए वनडे सीरीज अपने नाम कर सभी प्रशंसकों का दिल जीत लिया. भारत के स्टार खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई. बहरहाल आज हम आपको बताएंगे भारतीय टीम के लिए साल 2025 में वनडे में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाने का काम किया है.

विराट कोहली

साल 2025 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली हैं. कोहली ने साल 2025 में खेले 13 वनडे मुकाबलों में कुल 651 रन बनाए हैं. इसी के साथ उन्होंने 3 शतक और 4 अर्धशतक ठोके हैं. इस दौरान उन्होंने 65.78 के धमाकेदार बल्लेबाजी औसत से रन बनाए हैं. कोहली का ये रन तब आया है जब उनके करियर पर तलवार लटक रही थी. कोहली ने अपने प्रदर्शन से विरोधियों के जवाब दे दिया है कि अभी उनमे काफी क्रिकेट बची है.

रोहित शर्मा

दूसरे नंबर पर भारत के पूर्व कप्तान व सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम शुमार है. रोहित ने साल 2025 में खेले 14 वनडे मैचों में 50.90 की औसत से 650 रन ठोके हैं. वह विराट कोहली से महज 2 रन पीछे रह गए नहीं तो वह उनसे भी आगे निकल जाते. रोहित ने इस दौरान 2 शतक ठोके और 2 अर्धशतक लगाए. रोहित और कोहली दोनों ही अब बस वनडे फॉर्मेट का हिस्सा हैं. दोनों का लक्ष्य साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप फतह करने का है. दोनों ही दिग्गज जिस तरीके के फॉर्म में हैं ये कहना गलत नहीं होगा वह अपने प्रदर्शन से आने वाले समय में भी धमाल मचाने वाले हैं.

जो रूट नंबर 1

आपको जानकर हैरानी हो रही होगी लेकिन ये वही जो रूट हैं जो मौजूदा समय में टेस्ट क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं. हालांकि, इन्होंने इस साल वनडे फॉर्मेट में भी जमकर तबाही मचाई है. उन्होंने अपनी पहचान ही बदल कर रख दिया और दर्शाया कि वह ना सिर्फ वनडे बल्कि टेस्ट के भी एक घातक खिलाड़ी हैं. जो रूट ने साल 2025 में 15 वनडे मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 57.89 के बल्लेबाजी औसत से 3 शतक और 4 अर्धशतक की बदौलत 808 रन ठोकने का काम किया है. वह इस साल वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.

