192 का औसत 2 शतक... धोनी के शहर में गर्दा उड़ाते हैं विराट कोहली, रिकॉर्ड देख SA के खेमे में मच जाएगी खलबली

Virat Kohli ODI Record In Ranchi: टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार को भूलकर टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय सीरीज के लिए कमर कस चुकी है. तीन मैचों की शृंखला का पहला मैच रविवार, 30 नवंबर को रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा. वैसे तो रांची के राजकुमार पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी हैं, लेकिन माही के मैदान पर उनके करीबी दोस्त विराट कोहली का राज है.

T20I और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली अब सिर्फ ODI में एक्टिव हैं. यही वजह है कि उनके करोड़ों फैंस को एकदिवसीय क्रिकेट का इंतजार रहता है. जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 'किंग' कोहली बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे तो दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें उनपर टिकी रहेंगी. भारतीय फैंस के लिए खुशी की खबर ये है कि रांची में विराट कोहली का बल्ला आग उगलता है.

रांची में विराट कोहली का राज

धोनी के होमग्राउंड पर जब-जब विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, विरोधी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ी है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में उनका औसत 192.00 का है.

रांची में विराट कोहली का रिकॉर्ड

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रांची में अभी तक 5 मैच खेले हैं. 4 पारियों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है और उन्होंने 192.00 की औसत और 109.40 की स्ट्राइक रेट से 384 रन बनाए हैं. इस दौरान कोहली ने दो शतक और एक अर्धशतक जड़ा है. कुल मिलाकर देखें तो सिर्फ एक पारी में कोहली रांची में 50 रन का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर सके हैं. इस मैदान पर ODI में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

वहीं, बात करें रांची के राजकुमार एमएस धोनी की तो माही ने अपने होमग्राउंड पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है. पूर्व भारतीय कप्तान ने यहां 3 पारियों में सिर्फ 23.50 की औसत से 47 रन बनाए हैं.

रांची में कैसा है रोहित शर्मा का रिकॉर्ड?

अब रांची में विराट कोहली और एमएस धोनी के रिकॉर्ड की बात हो गई है तो रोहित शर्मा के बारे में भी बात करना लाजमी है. 'हिटमैन' के लिए ये मैदान अभी तक बिल्कुल यादगार नहीं रहा है. रोहित ने रांची में अब तक 4 पारियों में 14.33 की साधारण औसत से 43 रन बनाए हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ODI में जहां विराट कोहली अपने रिकॉर्ड को और बेहतर करना चाहेंगे, वहीं रोहित शर्मा भी माही के शहर में आग उगलने को बेताब होंगे.

