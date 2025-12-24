संयोग हो तो ऐसा... रोहित ने जड़ा शतक तो ठीक उसी समय कोहली ने भी उठाया बल्ला, जानें कैसे हुआ ये अद्भुत कनेक्शन

Advertisement
Rohit Sharma-Virat Kohli: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने यूं तो एक ही समय पर करोड़ों फैंस का दिल तोड़ा था, जब दोनों ने साथ में T20 इंटरनेशनल और फिर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सनसनी मचा दी थी. हालांकि, आज इस सुपरहिट जोड़ी ने एक ही समय पर अपने करोड़ों चाहने वालों का दिल गदगद कर दिया. विजय हजारे ट्रॉफी में बुधवार, 24 दिसंबर को रोहित-कोहली के बीच गजब का संयोग देखने को मिला.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 24, 2025, 04:54 PM IST
Rohit Sharma-Virat Kohli, Vijay Hazare Trophy: घरेलू 50-ओवर टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन का आगाज हो चुका है. इस टूर्नामेंट के लिए फैंस का जोश इसलिए हाई है, क्योंकि 15 साल के लंबे इंतजार के बाद विराट कोहली और 7 साल बाद रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं. फैंस के इस उत्साह को RO-KO ने चार चांद लगा दिया. बुधवार, 24 दिसंबर को मुंबई के लिए खेलते हुए रोहित शर्मा ने तूफानी शतक जड़ा और बेंगलुरु में आंध्र के खिलाफ मुकाबले में दिल्ली के 'दिल' यानी विराट कोहली ने सेंचुरी ठोक दी.

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने यूं तो एक ही समय पर करोड़ों फैंस का दिल तोड़ा था, जब दोनों ने साथ में T20 इंटरनेशनल और फिर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सनसनी मचा दी थी. हालांकि, आज इस सुपरहिट जोड़ी ने एक ही समय पर अपने करोड़ों चाहने वालों का दिल गदगद कर दिया. विजय हजारे ट्रॉफी में बुधवार, 24 दिसंबर को रोहित-कोहली के बीच गजब का संयोग देखने को मिला.

एक ही समय पर रोहित-कोहली ने उठाया बल्ला

रोहित शर्मा और विराट कोहली वैसे तो दो अलग-अलग शहर और मैदान पर खेल रहे थे, लेकिन दोपहर 2 बजकर 41 मिनट पर वो हुआ, जिसके बारे में जानकर आप बोलेंगे कि कहानी की ये स्क्रिप्ट तो ऊपर वाले ने लिखी होगी. जी हां, दोपहर 2:41 पर वो स्पेशल लम्हा आया जब मैदान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दूर रहते हुए और अलग-अलग मुकाबले में साथ बल्ला उठाया. सिक्किम के खिलाफ मैच में जब घड़ी की सुई 2:41 पर गई तो जयपुर में रोहित शतक जड़ने के बाद बल्ला उठाकर जश्न मना रहे थे, वहीं कोहली ठीक इसी समय अर्धशतक ठोककर बल्ला उठाते दिखे. ये गजब 'किस्मत कनेक्शन' देखकर फैंस की खुशी और दोगुनी हो गई.

Vijay Hazare Trophy: रोहित-कोहली ने कितने रन बनाए?

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सिक्किम के खिलाफ मैच में मुंबई ने 8 विकेट से जीत हासिल की. ओपनिंग बैटिंग करने उतरे रोहित शर्मा ने 94 गेंदों पर 155 रनों की तूफानी पारी खेली. 164.89 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए पूर्व भारतीय कप्तान ने 9 छक्के और 18 चौके लगाए. वहीं, आंध्र के खिलाफ मैच में दिल्ली के विराट कोहली का भी बल्ला गरजा और उन्होंने 101 गेंदों पर 14 चौके और 3 छक्के उड़ाते हुए 131 रनों की पारी खेली. विराट कोहली ने अपने लिस्ट ए करियर का 58वां शतक जड़ा. आंध्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसे दिल्ली ने 37.4 ओवरों में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया. दिल्ली की तरफ से युवा ओपनर प्रियांश आर्या और नीतीश राणा ने भी अर्धशतकीय पारी खेली.

