विराट और रोहित अब विजय हजारे ट्रॉफी में कब खेलेंगे अपना अगला मुकाबला? नोट कर लें मैच की टाइमिंग

भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए बुधवार को अपने-अपने विजय हजारे ट्रॉफी के मैचों में धमाकेदार शतक ठोक दिए. जिन लोगों ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप 2027 में खेलने की संभावनाओं को खत्म मान लिया था, उन्हें अब मुंहतोड़ जवाब मिल गया होगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय क्रिकेट के लिए वह कितने ज्यादा जरूरी हैं.

विराट और रोहित ने शतक से दिया मुंहतोड़ जवाब

रोहित शर्मा ने बुधवार को सिक्किम के खिलाफ जयपुर में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में ताबड़तोड़ अंदाज में शतक ठोकते हुए 94 गेंद पर 155 रन की पारी खेली और अपनी टीम मुंबई को 8 विकेट से जीत दिलाई. वहीं, इसी दिन विराट कोहली ने आंध्र के खिलाफ बेंगलुरु में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में धमाकेदार शतक जड़ते हुए 101 गेंद पर 131 रन बनाए. विराट कोहली की पारी की बदौलत दिल्ली ने 4 विकेट से मैच जीत लिया.

विराट और रोहित अब कब खेलेंगे अपना अगला मुकाबला?

जानकारी के मुताबिक रोहित शर्मा मुंबई के दूसरे एलीट ग्रुप C मैच में भी खेलेंगे, जो शुक्रवार (26 दिसंबर) को सवाई मानसिंह स्टेडियम में उत्तराखंड के खिलाफ खेला जाएगा. उत्तराखंड को बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी के अपने पहले मैच में 95 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी ओर, इस बारे में कोई अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है कि विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी (2025-26) में कितने मैच खेलेंगे. उम्मीद है कि वह शुक्रवार को BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में गुजरात के खिलाफ दिल्ली का दूसरा एलीट ग्रुप D मैच खेलेंगे. रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के ही मैच शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शुरू होंगे.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेल चुके मैच विनिंग पारियां

विराट कोहली और रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. रोहित शर्मा ने अपनी आखिरी पांच वनडे इंटरनेशनल पारियों में 340 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान नाबाद 121 रन रहा है. वहीं, विराट कोहली का प्रदर्शन तो और भी शानदार रहा है. विराट कोहली ने अपनी आखिरी पांच वनडे इंटरनेशनल पारियों में 376 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 135 रन रहा है.