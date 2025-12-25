Advertisement
trendingNow13052580
Hindi Newsक्रिकेटविराट और रोहित अब विजय हजारे ट्रॉफी में कब खेलेंगे अपना अगला मुकाबला? नोट कर लें मैच की टाइमिंग

विराट और रोहित अब विजय हजारे ट्रॉफी में कब खेलेंगे अपना अगला मुकाबला? नोट कर लें मैच की टाइमिंग

भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए बुधवार को अपने-अपने विजय हजारे ट्रॉफी के मैचों में धमाकेदार शतक ठोक दिए. जिन लोगों ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप 2027 में खेलने की संभावनाओं को खत्म मान लिया था, उन्हें अब मुंहतोड़ जवाब मिल गया होगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 25, 2025, 08:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विराट और रोहित अब विजय हजारे ट्रॉफी में कब खेलेंगे अपना अगला मुकाबला? नोट कर लें मैच की टाइमिंग

भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए बुधवार को अपने-अपने विजय हजारे ट्रॉफी के मैचों में धमाकेदार शतक ठोक दिए. जिन लोगों ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप 2027 में खेलने की संभावनाओं को खत्म मान लिया था, उन्हें अब मुंहतोड़ जवाब मिल गया होगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय क्रिकेट के लिए वह कितने ज्यादा जरूरी हैं.

विराट और रोहित ने शतक से दिया मुंहतोड़ जवाब

रोहित शर्मा ने बुधवार को सिक्किम के खिलाफ जयपुर में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में ताबड़तोड़ अंदाज में शतक ठोकते हुए 94 गेंद पर 155 रन की पारी खेली और अपनी टीम मुंबई को 8 विकेट से जीत दिलाई. वहीं, इसी दिन विराट कोहली ने आंध्र के खिलाफ बेंगलुरु में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में धमाकेदार शतक जड़ते हुए 101 गेंद पर 131 रन बनाए. विराट कोहली की पारी की बदौलत दिल्ली ने 4 विकेट से मैच जीत लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

विराट और रोहित अब कब खेलेंगे अपना अगला मुकाबला?

जानकारी के मुताबिक रोहित शर्मा मुंबई के दूसरे एलीट ग्रुप C मैच में भी खेलेंगे, जो शुक्रवार (26 दिसंबर) को सवाई मानसिंह स्टेडियम में उत्तराखंड के खिलाफ खेला जाएगा. उत्तराखंड को बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी के अपने पहले मैच में 95 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी ओर, इस बारे में कोई अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है कि विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी (2025-26) में कितने मैच खेलेंगे. उम्मीद है कि वह शुक्रवार को BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में गुजरात के खिलाफ दिल्ली का दूसरा एलीट ग्रुप D मैच खेलेंगे. रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के ही मैच शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शुरू होंगे.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेल चुके मैच विनिंग पारियां

विराट कोहली और रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. रोहित शर्मा ने अपनी आखिरी पांच वनडे इंटरनेशनल पारियों में 340 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान नाबाद 121 रन रहा है. वहीं, विराट कोहली का प्रदर्शन तो और भी शानदार रहा है. विराट कोहली ने अपनी आखिरी पांच वनडे इंटरनेशनल पारियों में 376 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 135 रन रहा है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
Nitin Gadkari
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
Arawali Area
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक