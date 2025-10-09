विराट या रोहित? पैसों के मामले में कौन है असली राजा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बरपाएंगे कहर

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा की काफी दिनों बाद मैदान पर वापसी हो रही है. दोनों के प्रति क्रिकेट जगत में दीवानगी भला किससे ही छिपी है. विराट और रोहित ने भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया है, वह बहुत से लोगों के लिए सपने जैसा है. दोनों ने ही मैदान पर टीम इंडिया के लिए कई मैच विनिंग पारी खेली है. हालांकि, बात जब कमाई की आती है तो टीम इंडिया के किंग कोहली हिटमैन से कोसों आगे हैं. विराट कोहली ना केवल मैदान पर बल्कि कमाई के मामले में भी नंबर 1 पर कायम है. बहरहाल, आज हम जानेंगे विराट और रोहित में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी के बारे में.

कोहली की कमाई

विराट कोहली ना सिर्फ क्रिकेट की पिचों तक सीमित है बल्कि वह ग्लोबली एक स्टार हैं. बता दें कि रोहित और कोहली में कोहली नंबर 1 पर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी नेटवर्थ 1050 करोड़ रुपए है. वहीं , रोहित की नेटवर्थ 214 से 230 करोड़ रुपए के बीच है. दोनों की ही कप्तानी के बीच तकरीबन 5 गुना का फासला है. बता दें कि बीसीसीआई के ग्रेड A कॉन्ट्रैक्ट में होने के नाते कोहली साल भर में 7 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं. इसके साथ ही वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से 21 करोड़ रुपए की सैलरी लेते हैं.

ब्रांड एंडोर्समेंट और कार कलेक्शन

क्रिकेट के अलावा कोहली की कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है. वह बड़ी-बड़ी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं. Puma, MRF tyres, Blue star,Audi India, Himalayan men आदी. रिपोर्ट्स की मानें तो एक एड के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं. कोहली के पास दिल्ली में और गुरुग्राम, लंदन में आलीशान घर है. साथ ही उनके पास लग्जरी कारों का बड़ा कलेक्शन है. जैसे- Bentley, Audi R8, और Range Rover आदी.

रोहित शर्मा की कमाई

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की नेटवर्थ 230 करोड़ रुपए के आसपास है. बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट ए ग्रेड में होने के नाते वह भी 7 करोड़ रुपए की सैलरी कमाते हैं. मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने वह 16.35 करोड़ की कमाई करते हैं. आईपीएल में अभी तक वह 150-250 करोड़ की कमाई कर चुके हैं.

ब्रांड एंडोर्समेंट

वहीं अगर बात करें ब्रांड एंडोर्समेंट की तो रोहित Adidas, CEAT Tyres, Noise, Max Life insurance आदि के ब्रांड एम्बेसडर हैं. रोहित अपने सरल और मजेदार अंदाज के लिए जाने जाते हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

रोहित और विराट आगामी सीरीज में भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे. भारतीय फैंस उन्हें देखने के लिए बेताब हैं. अगर दोनों बल्लेबाज चल जाएं, तो ये अकेले मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं. ऐसे में सभी की निगाहें इन दोनों ही खिलाड़ियों पर होंगी.