महारिकॉर्ड की दहलीज पर रोहित-विराट...,रचेंगे भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा इतिहास, जानें पूरा मामला

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. आगामी सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान हो चुका है. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल के हाथो में होगी. विराट और रोहित पास जबरदस्त इतिहास रचने का मौका है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:37 PM IST
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. आगामी सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान हो चुका है. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल के हाथो में होगी. फिलहाल राहुल कुछ नियमित समय के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने हैं. एक बार फिर भारत के दिग्गज खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है. जी हां हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में. भारतीय प्रशंसक एक बार फिर उन्हें मैदान पर देखने के लिए बेताब हैं. आखिरी बार दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय पिच पर आईपीएल में शिरकत की थी. दोनों ही खिलाड़ियों के पास जबरदस्त इतिहास रचने का मौका है.

तोड़ेंगे द्रविड़-सचिन का रिकॉर्ड
गौरतलब है रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अभी तक एक साथ 391 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.  खास बात ये है कि बतौर जोड़ी दोनों ने ही मिलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेले हैं.  हालांकि सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी ने भी साथ में इतने मैच खेलने का कारनामा किया है. अब जब दोनों ही खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेलने उतरेंगे तो वह अपने नाम जबरदस्त रिकॉर्ड कायम कर लेंगे.  दरअसल, विराट- रोहित की जोड़ी यह मैच खेलते ही सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली जोड़ी बन जाएगी.

सबसे ज्यादा मैच वाली भारतीय जोड़ियां
अगर बात करें एक साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली जोड़ी कि तो नंबर 1 पर सचिन-द्रविड़- 391 मैच, नंबर 2 पर रोहित-कोहली 391 मैच, नंबर- 3 द्रविड़-गांगुली 369 मैच, नंबर-4 पर कुंबले-सचिन, नंबर 5 पर सचिन-गांगुली 341 मैच, नंबर 6 पर कोहली-जडेजा 309 मैच, नंबर 7 पर सचिन-अजहर 292 मैच, नंबर 8 पर कोहली और धोनी 285 मैच.

इंडिया का ODI स्क्वॉड
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान), ऋषभ पंत,  रुतुराज गायकवाड, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

Virat KohliRohit Sharma

